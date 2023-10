Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα πως το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σουηδία για τα προκριματικά του Euro δεν θα συνεχιστεί και το ματς «λήγει» με σκορ 1-1.

Δημοσίευμα από το Βέλγιο είχε αποκαλύψει πως η UEFA είχε ενημερώσει την Ομοσπονδία του Βελγίου και της Σουηδίας πως το παιχνίδι τους που διακόπηκε δεν θα συνεχιστεί και το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε, μετά από επίσημη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η αναμέτρηση των δυο ομάδων ματαιώθηκε οριστικά και το ματς «λήγει» με σκορ 1-1, όπως ήταν στη στιγμή της διακοπής.

Το παιχνίδι των δυο ομάδων για τον 6ο Όμιλο των προκριματικών διακόπηκε, καθώς στην ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι αρνήθηκαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δυο Σουηδοί.

Το... περασμένο Βέλγιο έφτασε τους 17 βαθμούς και η Σουηδία τους επτά πόντους. Θυμίζουμε πως ο όμιλος έχει «τελειώσει», καθώς η Αυστρία έχει «κλειδώσει» το δεύτερο εισιτήριο.

