2,000 βαθμοί για την Ελλάδα σε λιγότερο από 24 ώρες!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει μία μέρα πριν από το official kick-off της νέας ευρωπαϊκής σεζόν στο Μονακό ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πολλές εκκρεμότητες να διευθετήσει μέσα σε δύο βράδια με τέσσερα ματς που θα χαράξουν όλη τη χρονιά!

Και φτάσαμε μ’ αυτά και μ’ αυτά στο τέλος μίας ακόμα μακράς και άχαρης καλοκαιρινής προκριματικής διαδικασίας στα Κύπελλα Ευρώπης… Μία μέρα, όμως, πριν από το επίσημο kick off της νέας ευρωπαϊκής σεζόν στο Hotel Meridien του Μόντε Κάρλο με τους πολλούς επίσημους καλεσμένους και τις μεγάλες οθόνες στο BBQ της UEFA να παίζουν τις τέσσερις τελευταίες ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League (ανάμεσά τους και το ΑΕΚ-Λέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια), το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, έχει πολλά που θα κριθούν στην πιο καθοριστική ευρωπαϊκή εβδομάδα ολόκληρης της χρονιάς.

Επί της ουσίας τα μόνα πράγματα που είναι γνωστά αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ήδη τρεις εξασφαλισμένες θέσεις σε League Phase (αλλά αυτό το γνωρίζαμε από το ξεκίνημα του καλοκαιριού) και ότι ο Ολυμπιακός θα μετάσχει στη League Phase του Europa League (όπως και πρόπερσι ως κάτοχος του Conference League) από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους του την προσεχή Τετάρτη στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Πριγκιπάτου, λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι ώρα Ελλάδας!

Απομένει να μάθουμε αν η ΑΕΚ θα μετάσχει στη League Phase του Champions ή του Europa League και ο ΟΦΗ σε εκείνη του Europa League ή του Conference League. Μετά τις πρώτες ελληνοβουλγαρικές μονομαχίες και οι δύο αισιοδοξούν για την πρώτη τους επιλογή.

Και το πιο σημαντικό που θα μάθουμε αυτή την εβδομάδα, κοντά στις δέκα το βράδυ της Πέμπτης, είναι με το πόσες ομάδες θα εκπροσωπηθεί από τον Σεπτέμβριο και μετά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν θα είναι πέντε για πρώτη φορά σε League Phase, τέσσερις, όπως πέρυσι, ή αν θα αρκεστούμε στις τρεις δεδομένες στο ενδεχόμενο που ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρουν στις δικές τους ρεβάνς στο Conference League!

Εξίσου σημαντικό είναι να μάθουμε αν το ελληνικό ποδόσφαιρο… ξεμείνει από εκπροσώπηση στο Conference League. Ολοι καταλαβαίνουμε πόσο οδυνηρό θα είναι κάτι τέτοιο με δεδομένο ότι ο ΟΦΗ έχει ήδη κάνει το μεγάλο βήμα για το Europa League…

Η πιο μεγάλη ελληνική εβδομάδα

Στη μάχη για την επανάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, μετά από δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια, αυτή η εβδομάδα της ολοκλήρωσης των προκριματικών πλέι οφ, είναι ίσως η σημαντικότερη της σεζόν.

Πρώτον γιατί ο στόχος του πέντε στα πέντε είναι δεδομένα ο πιο καθοριστικός και θα κριθεί από την προσπάθεια ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού και δεύτερον γιατί σε δύο βράδια (Τετάρτη και Πέμπτη) διεκδικούμε 2,000 βαθμούς (έναντι των 800 που είναι το ανώτερο για την Πολωνία και των 600 που είναι το ανώτερο για την Τσεχία), που δεδομένα θα δημιουργήσουν μία νέα πραγματικότητα στη βαθμολογία της UEFA, πριν την έναρξη της κυρίως σεζόν. Σκεφτείτε μόνο ότι στους 1,600 βαθμούς είναι η μέχρι σήμερα ελληνική συγκομιδή σε όλο το καλοκαίρι, μετά από 14 αγώνες, που θα γίνουν 18…

Πώς αναλύεται το ταβάνι των 2,000 πόντων; Οι 800 μπορεί να έρθουν από τέσσερις νίκες στους ισάριθμους αγώνες των εκπροσώπων μας, αλλά οι 1,200 θα πιστωθούν αυτόματα στον ελληνικό «λογαριασμό» από την ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ επί της Λέφσκι στη League Phase του Champions League.

Αν η ΑΕΚ προκριθεί, δεν υπάρχει όπως παλιά μπόνους πρόκρισης στο Champions League. Στις τρεις League Phase των τριών διοργανώσεων με το νέο φορμάτ υπάρχει, όμως, βαθμολογικό μπόνους ανάλογα με τη θέση τερματισμού στην ενιαία βαθμολογία των 36 ομάδων.

Και ενώ στο Europa και στο Conference αυτό το μπόνους αρχίζει να δίνεται από την 24η θέση πρόκρισης και πάνω, στο Champions League ακόμα και οι δώδεκα ομάδες που θα αποκλειστούν (25-36) εισπράττουν μπόνους θέσης 6,000 βαθμών, που ισοδυναμεί με τρεις νίκες. Αυτοί οι 6,000 βαθμοί θα προστεθούν αυτόματα στον συντελεστή της ΑΕΚ από αύριο το βράδυ, αν τα καταφέρει, και δια του πέντε (1,200) και στον ελληνικό συντελεστή.

Αν η ΑΕΚ τερματίσει από την 25η έως την 36η θέση στη League Phase θα αρκεστεί σε αυτούς τους δεδομένους 6,000 βαθμούς. Αν τερματίσει 24η αυτό το μπόνους γίνεται 6,250, αν τερματίσει 23η 6,500, 22η 6,750 κοκ. Το βαθμολογικό μπόνους του πρώτου της League Phase είναι 12,000 πόντοι, δηλαδή κάτι σαν έξι έξτρα νίκες.

Αντίστοιχο μπόνους δεν υπάρχει για τις προκρίσεις σε Europa και Conference. Ή πιο σωστά υπάρχει από την 24η θέση και πάνω, όπως αναλύθηκε. Είναι μηδενικό το βαθμολογικό μπόνους για τις ομάδες που θα τερματίσουν από 25-36.

Εκεί απλώς οι ομάδες που θα συμμετάσχουν εξασφαλίζουν μίνιμουμ τρεις πόντους από πλευράς συντελεστή, αν τερματίσουν με μηδέν, ένα ή δύο πόντους στη League Phase. Αυτοί οι 3,000 βαθμοί όμως δεν προστίθενται στους βαθμούς που θα κερδίσουν εντός γηπέδου (με μία νίκη και μία ισοπαλία) και κυρίως δεν υπολογίζονται για τον εθνικό συντελεστή.

Για να γίνει κατανοητό: αν ο ΟΦΗ κάνει στη League Phase του Europa τρεις νίκες, θα πάρει για τον συντελεστή του 6,000 πόντους. Αν κάνει μία ισοπαλία τερματίσει στη βαθμολιγία με έναν βαθμό, ο κανονισμός του εξασφαλίζει μίνιμουμ 3,000 πόντους για τον συντελεστή του… Χωρίς αυτοί όμως οι μη… κερδισμένοι να υπολογίζονται για τον ελληνικό συντελεστή.

Τι σημαίνει το ελληνικό 5/5

Αν το βράδυ της Πέμπτης ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν προκριθεί και η Ελλάδα έχει πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν με το πέντε στα πέντε σε League Phase, τότε είναι δεδομένο ότι θα υπερτερούμε μίνιμουμ μίας ομάδας της Πολωνίας και της Τσεχίας. Οι Πολωνοί έχουν ήδη χάσει την Κατοβίτσε και οι Τσέχοι θα έχουν χάσει τη Χράντετς Κράλοβε…

Από εκεί και πέρα το πιθανότερο είναι ότι οι δύο σκληροί ανταγωνιστές μας για τη 10η θέση, Πολωνοί και Τσέχοι θα έχουν χάσει ακόμα μία ομάδα… Η Πολωνία την Γκόρνικ που αντιμετωπίζει τη Μονακό μετά την ήττα της με 3-2 στην έδρα της στον πρώτο αγώνα και οι Τσέχοι τη Γιάμπλονετς που υποδέχεται τη Ρέιντζερς από την οποία έχασε 1-0 στο πρώτο ματς στο Αϊμπροξ.

Η Πολωνία έχει στην ουσία εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της Λεχ Πόζναν και της Γιαγκελόνια στο Europa League (μετά το 7-0 και το 4-0 επί Τουν και Ιμπίρια αντίστοιχα στα πρώτα ματς) και η Ρακόφ θα παλέψει για το Conference μετά το 2-2 στο πρώτο ματς με τη Χάιντουκ στο Σπλιτ.

Η Τσεχία έχει ήδη τη Σλάβια Πράγας στο Champions League, τη Σπάρτα Πράγας στο Europa League, τη Βικτόρια Πλζεν μάλλον στο Conference League (έχασε για τα πλέι οφ του Europa 3-0 από τον Αστέρα στο πρώτο ματς στο Βελιγράδι) και καλό είναι να μην έχει στη League Phase του Conference άλλη ομάδα: ούτε τη Γιάμπλονετς (που πρέπει να κάνει την υπέρβαση με τη Ρέιντζερς), αλλά ούτε και τη Χράντετς Κράλοβε, κάτι που εξαρτάται απόλυτα από τον Παναθηναϊκό!



Η απειλή της Νορβηγίας και της Δανίας

Όπως βεβαίως το ελληνικό ποδόσφαιρο διεκδικεί σε δύο μέρες (Τετάρτη και Πέμπτη) 2,000 βαθμούς που θα εκτοξεύσουν τον ελληνικό συντελεστή, έτσι και η Νορβηγία απόψε, αύριο και μεθαύριο διεκδικεί 3,400 βαθμούς!

Και αυτό γιατί η Νορβηγία είναι η μόνη χώρα που φιλοδοξεί από τα πλέι οφ του Champions League να στείλει δύο ομάδες στη League Phase. Kαι τις δύο μάλιστα με πολύ καλές προϋποθέσεις. Η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται απόψε τη Ναϊμέγκεν και την έχει κερδίσει 3-1 στην Ολλανδία και η Βίκινγκ αύριο υποδέχεται τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ μετά το 2-2 στο πρώτο ματς.

Αυτές οι δύο προκρίσεις θα πιστώσουν στον… λογαριασμό της 14ης Νορβηγίας αυτόματα 2,400 πόντους! Η διαφορά από τη χώρα μας θα παραμένει σημαντική αλλά θα έχει καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος, ειδικά αν μείνουμε χωρίς εκπροσώπηση στο Champions League.

Από την άλλη πλευρά αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν ευνοϊκά για τη χώρα μας αυτή την εβδομάδα στο κόλπο της… απειλής θα μπει και η 13η Δανία ειδικά από τη στιγμή που έχει βάσιμες πιθανότητες να κάνει όπως πέρυσι η Πολωνία το τέσσερα στα τέσσερα και μάλιστα με Κοπεγχάγη, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ και Ααρχους στο Conference League…