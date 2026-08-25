Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση, στην... ντυμένη στα χρώματα του Champions League Νέα Φιλαδέλφεια, την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι. Μέσα και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής ρεβάνς με τη Λέφσκι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Champions League είχε τονίσει ότι όλοι οι παίκτες θα είναι στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένου του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Πράγματι ο Μαυριτανός εξτρέμ της ΑΕΚ που είχε μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τον Ηρακλή για προληπτικούς λόγους βγήκε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena και πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση με την οποία οι κιτρινόμαυροι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το αυριανό ματς.

Ο Κοϊτά βγήκε κανονικά για προπόνηση και είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, όπως είχε πει νωρίτερα και ο Μάρκο Νίκολιτς #aek #aekfc pic.twitter.com/J4zjjO6XWq — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) August 25, 2026

Μέσα σε αρκετή ζέστη, οι παίκτες της Ένωσης βγήκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο ήταν... ντυμένο στα χρώματα του Champions League. Κάτι που ευελπιστεί να ζήσει η ΑΕΚ κι άλλες φορές φέτος εφόσον πάνε όλα καλά και πάρει την πρόκριση επί της Λέφσκι.

Σε υψηλές θερμοκρασίες η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει Λέφσκι στην Allwyn Arena #aek #aekfc pic.twitter.com/0IunkzF3S0 — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) August 25, 2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε το πρόγραμμα δίνοντας, όπως το συνηθίζει, την ομιλία στους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου, με την προπόνηση να είναι ανοικτή για 15 λεπτά.