Σπουδαίες προκρίσεις στα playoffs του Champions League πήραν Χάποελ Μπερ Σεβά και Τσέλιε, πέρασε και η Λιόν.

Την πρόκριση στα playoffs του Champions League, εκεί όπου περιμένει η Σαμπάχ, πήρε η Χάποελ Μπερ Σεβά, που επικράτησε 2-0 του Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας και πέρασε με συνολικό σκορ 3-0. Το εισιτήριο πήρε και η Τσέλιε, που νίκησε 2-0 στο φινάλε την Αραράτ και ανέτρεψε την ήττα (1-2) στην Αρμενία, με τον πρώην μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού και του Λεβαδειακού, Μπένιαμιν Βέρμπιτς να σκοράρει στο 85' για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Εύκολο έργο είχε η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που επιβλήθηκε ξανά, 2-1 αυτή τη φορά, της Ζάλγκιρις εκτός έδρας, με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας να κάνει το 2/2 απέναντι στη Μιάλμπι, επικρατώντας 2-0. Στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, η Φενέρμπαχτσε πέρασε με 1-0 από το Γκρατς και θα ανταμώσει στα playoffs με τη Λιόν, που πάτησε με 3-0 τη Σπάρτα Πράγας και ανέτρεψε το 2-1 με το οποίο είχε χάσει στην Τσεχία.