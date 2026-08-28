Ο Τιμοτέους Πούχατς, ο πρώην μπακ του Παναθηναϊκού και νυν και της Σαμπάχ Μπακού μοίρασε τις πιο πολλές ασίστ στην προκριματική φάση του Champions League.

Στον Παναθηναϊκό πέρασε και δεν... ακούμπησε, στη Σαμπάχ Μπακού ζει το όνειρό του όπως και όλος ο νεοσύστατος οργανισμός του Αζερμπαϊτζάν, που ιδρύθηκε το 2017 και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.

Ο Πολωνός αριστερός μπακ φόρεσε τη φανέλα του Τριφυλλιού το πρώτο εξάμηνο του 2023 ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου αλλά δεν ταίριαξε με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πλέον, είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του Νταμπράουσκας, στο ονειρικό ταξίδι των Αζέρων στα... αστέρια με αρχιτέκτονα τον πρώην κόουτς του ΟΦΗ.

Ο 27χρονος αμυντικός απέδειξε περίτρανα πως έχει ταιριάξει στην ομάδα, αφού ήταν πρώτος στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στην προκριματική φάση του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Πούχατς... σέρβιρε πέντε φορές την μπάλα στους συμπαίκτες του σε σύνολο οκτώ αγώνων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην είσοδο της Σαμπάχ στην πρώτη... σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.