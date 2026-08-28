Πούχατς: Μοίρασε τις περισσότερες ασίστ στην προκριματική φάση του Champions League
Στον Παναθηναϊκό πέρασε και δεν... ακούμπησε, στη Σαμπάχ Μπακού ζει το όνειρό του όπως και όλος ο νεοσύστατος οργανισμός του Αζερμπαϊτζάν, που ιδρύθηκε το 2017 και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.
Ο Πολωνός αριστερός μπακ φόρεσε τη φανέλα του Τριφυλλιού το πρώτο εξάμηνο του 2023 ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου αλλά δεν ταίριαξε με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πλέον, είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του Νταμπράουσκας, στο ονειρικό ταξίδι των Αζέρων στα... αστέρια με αρχιτέκτονα τον πρώην κόουτς του ΟΦΗ.
Ο 27χρονος αμυντικός απέδειξε περίτρανα πως έχει ταιριάξει στην ομάδα, αφού ήταν πρώτος στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στην προκριματική φάση του Champions League.
Συγκεκριμένα, ο Πούχατς... σέρβιρε πέντε φορές την μπάλα στους συμπαίκτες του σε σύνολο οκτώ αγώνων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην είσοδο της Σαμπάχ στην πρώτη... σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
That is an iconic photo!— failed (@unnamedbutalone) August 25, 2026
Sabah’s 🇵🇱 Polish left-back Tymoteusz Puchacz got his fifth assist in eight UCL games and kept his team alive in that moment.
He joined Sabah in January and already has 17 assists in 42 games!
That’s what it looks like when a player gives everything… pic.twitter.com/sQAQXjzED4
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