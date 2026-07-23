Καταστροφικό ξεκίνημα στην Ευρώπη από τις ομάδες του Μαυροβουνίου, που έχουν 9/9 ήττες και ήδη 3/4 αποκλεισμούς.

ΟΚ, ποδοσφαιρική υπερδύναμη δεν αποτελεί το Μαυροβούνιο, ωστόσο τα καταστροφικά αποτελέσματα των ομάδων της βαλκανικής χώρας στα ευρωπαϊκά προκριματικά προκαλούν μεγάλη αίσθηση.

Σε εννέα ματς, οι Μαυροβούνιοι έχουν να επιδείξουν ισάριθμες ήττες, με Μόρναρ, Πέτροβατς και Ντέτσιτς να αποκλείονται με συνοπτικές διαδικασίες από Ατλέτικ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες, Ζάλγκιρις και Λιεπάγια αντίστοιχα στον 1ο προκριματικό γύρο του Conference League!

Η δε Σουτιέσκα Νίκσιτς, ξεκίνησε από τον αντίστοιχο γύρο του Champions League και έχασε μέσα-έξω από την Καϊράτ Αλμάτι, πριν χάσει 3-0 εκτός έδρας από τη Βιτέμπσκ και βρεθεί ουσιαστικά από τώρα εκτός Conference και Ευρώπης...

Με λίγα λόγια, η βαθμολογική συγκομιδή της χώρας μέχρι τώρα είναι μηδενική, με το Μαυροβούνιο να έχει κατρακυλήσει στη 52η θέση του σχετικού πίνακα, πάνω μονάχα από Γεωργία, Ουαλία και Σαν Μαρίνο...