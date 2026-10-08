Ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρουί Μπόρζες, μίλησε για τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά και για το πως θα κριθεί η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τη Μπράγκα.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, όπως αποκαλύπτουν και τα μέσα ενημέρωσης στην Πορτογαλία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, έχει βρει τον ρυθμό του, ενώ οι εμφανίσεις του με τη «γαλανόλευκη» ήταν ιδιαίτερα πειστικές, ωστόσο, το γεγονός ότι αγωνίστηκε και στις τέσσερις αναμετρήσεις με την Ελλάδα στο Nations League, ενδέχεται να έχουν επιβαρύνει τη φόρμα του.

Εκεί ακριβώς στάθηκε και ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο οποίος αναφέρθηκε στον Ιωαννίδη και στο γεγονός πως η συμμετοχή του στη αρχική ενδεκάδα θα εξαρτηθεί από την φόρμα του, κάτι το οποίο ισχύει και για τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος επίσης έχει καταπονηθεί από τις υποχρεώσεις που είχε με την Εθνική Κολομβίας.

Όπως επεσήμανε και ο Μπόρζες, η κατάσταση θα αξιολογηθεί την ημέρα του αγώνα και τότε θα αποφασιστεί ποια είναι η καλύτερη λύση για την βασική ενδεκάδα.