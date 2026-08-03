Με τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη βασικούς, η Σπόρτινγκ επικράτησε εκτός έδρας 1-3 της Μπράγκα και μείωσε στους 3 από την κορυφή.

Μια πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στην Μπράγκα, ανατρέποντας το εις βάρος της 1-0 σε 1-3 και πλησιάζοντας στους τρεις πόντους από την κορυφή και την Πόρτο (που έχει αγώνα λιγότερο), μετά από 8 αγώνες.

Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν στο αρχικό σχήμα του Ρουι Μπόρζες, ενώ αμφότεροι αντικαταστάθηκαν στο 58ο λεπτό του ματς.

Το ματς:

Το πρώτο μέρος είχε περισσότερο ένταση και παιχνίδι κέντρου, ωστόσο στην πρώτη ουσιαστική φάση, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Στο 41' ο Χουσεϊνμπάσιτς δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι και στην πλάτη του κίπερ της Σπόρτινγκ, καταλήγωντας στα δίχτυα για το 1-0.

🚨 Rui Silva own goal. 🇵🇹 Sporting Braga 1-0 Sporting CP https://t.co/dde0gh0BLu — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 9, 2026

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Ρουι Μπόρζες μπήκε πιο δυνατά και ο Λουίς Σουάρες, που πέρασε στη θέση του Ιωαννίδη στο 58', κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ιρανκούντα έκανε τη σέντρα και ο Κολομβιανός φορ με ωραία κεφαλιά σημείωσε το 1-1 στο 66'.

🚨 Luis Javier Suárez draws level. 🇵🇹 Sporting Braga 1-1 Sporting CP https://t.co/VtJMS1HHfm — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 9, 2026

Σα να μην έφτανε αυτό, πέντε λεπτά αργότερα (71'), τα Λιοντάρια βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Σαλασάρ έκανε ωραία κούρσα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από το πόδι του Καρβάλιο, για το δεύτερο αυτογκόλ στο ματς και το 1-2.

🚨 SPORTING CP COMPLETE THE COMEBACK THROUGH A VÍTOR CARVALHO OWN GOAL! 🇵🇹 Sporting Braga 1-2 Sporting CP https://t.co/NLyMrViOY9 October 9, 2026

Λίγο μετά ήρθε και το... κερασάκι στην τούρτα, με τον Σαλασάρ και πάλι, ο οποίος πάτησε περιοχή, σούταρε, η μπάλα άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το τελικό 1-3 στο 83'.