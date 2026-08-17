Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε χατ τρικ μέσα σε επτά λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα της Μπενφίκα με την Κάζα Πία.

Τρομερά πράγματα από τον Βαγγέλη Παυλίδη στο εκτός έδρας ματς της Μπενφίκα με την Κάζα Πία, με τον Έλληνα σέντερ φορ να κάνει χατ τρικ μέσα σε επτά λεπτά! Αφού έδωσε την ασίστ στον Ράφα Σίλβα για το 2-0 στο 14', ο διεθνής επιθετικός πέρασε στον ρόλο του εκτελεστή, κάνοντας το 3-0 μέσα από την περιοχή στο 47'.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Παυλίδης χόρεψε την αντίπαλη άμυνα και διαμόρφωσε με ωραίο τελείωμα το 4-0, εντούτοις δεν έμεινε εκεί και στο 54' σκόραρε από κοντά μετά το γύρισμα του Μπαρέιρο για το 5-0...