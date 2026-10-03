Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της «Record», ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την Μπενφίκα για να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Η εφημερίδα «Record» βγήκε το πρωί του Σαββάτου (03/10) έχοντας στο πρωτοσέλιδο της τον Βαγγέλη Παυλίδη, αφού αποκάλυψε την είδηση πως η Μπενφίκα έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Έλληνα επιθετικός προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «αετούς».

Το ρεπορτάζ των Πορτογάλων αναφέρει πως, παρ' ότι ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, η ομάδα του θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία τους για ακόμη δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Μάλιστα, σημειώνει πως οι συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει πάνε αρκετά καλά και όλοι είναι αισιόδοξοι για την έκβαση της υπόθεσης.

Φέτος, ο Παυλίδης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά έχοντας σκοράρει 14 γκολ και δώσει 3 ασίστ σε 13 συμμετοχές, στις οποίες έχει αγωνιστεί για περισσότερα από 900 λεπτά.