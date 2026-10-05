Ο Τζον Ντουράν αλλάζει τις ομάδες σαν τα πουκάμισα και ο πρώην συμπαίκτης του, Φρεντ, εξήγησε τον λόγο...

Αποτελούσε μία από τις πιο συναρπαστικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστή στην Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, ωστόσο αρχές του 2025 αποφάσισε να αποδεχτεί τα πετροδόλαρα της Αλ Νασρ και έκτοτε αλλάζει τις ομάδες σαν τα πουκάμισα, περνώντας από Φενέρμπαχτσε και Ζενίτ, πριν πάει δανεικός στην Μπενφίκα.

Για τον Τζον Ντουράν ο λόγος, με τον Κολομβιανό επιθετικό να μην έχει δικαιώσει τις προσδοκίες αλλά να έχει γεμίσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ακούγοντας δε τα όσα δήλωσε για τον 22χρονο ποδοσφαιριστή ο πρώην συμπαίκτης του, Φρεντ, αντιλαμβάνεται πολλά για όσα έχουν γίνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο...

Ο 33χρονος χαφ επαναπατρίστηκε πρόσφατα για λογαριασμό της Ατλέτικο Μινέιρο και μιλώντας σε podcast, αναφέρθηκε στην περσινή του συνύπαρξη με τον Ντουράν στη Φενέρ. Όπως είπε, «o Τζον πραγματικά δεν ενδιαφερόταν για τίποτα, του έλεγα “έλα, πάμε να προπονηθούμε, να τρέξουμε λίγο εκεί γύρω” και μου απαντούσε “αδερφέ, είμαι ήδη πλούσιος, δεν χρειάζεται να τρέξω καθόλου”, και μετά πήγαινε κατευθείαν στο ιατρικό τμήμα για να τεμπελιάσει.

Όταν υπέγραψε στη Ζενίτ, του είπα “τώρα θα βγάζεις ακόμα περισσότερα χρήματα” και μου απαντούσε “αδερφέ, όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα, όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα” και, πιστός στο στιλ του, πρόσθετε “έχω ήδη εξασφαλίσει πλήρως τη ζωή μου, τη ζωή της οικογένειάς μου και τρεις γενιές μετά από εμένα”».