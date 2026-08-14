Μπαρτσελόνα: Στη λίστα για την επίθεση ο Σουάρες της Σπόρτινγκ
Οι μεταγραφικές εξελίξεις «τρέχουν» στην Μπαρτσελόνα τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι Καταλανοί θέλουν να κλείσουν τις «τρύπες» του ρόστερ, ενόψει της νέας σεζόν που ξεκινάει επίσημα στις 23 Αυγούστου.
Πέραν της υπόθεσης του Ρόδρι, που φαίνεται πως μπαίνει στο τελικό στάδιο και η συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι είναι προ των πυλών, στο προσκήνιο υπάρχει και ο Χουλιάν Άλβαρες. Ωστόσο, η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης αρνείται να τον παραχωρήσει.
Οι «μπλαουγκράνα» θα πιέσουν περισσότερο αυτές τις ημέρες, καθώς έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Αργεντίνο, ωστόσο αν η στάση των Μαδριλένων δεν αλλάξει, ίσως στραφούν σε άλλες λύσεις. Μια εξ' αυτών είναι και ο Λουίς Σουάρες, συμπαίκτης του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ.
Ο Κολομβιανός στράικερ αποτελεί το «πρώτο βιολί» της ομάδας του Μπόρζες, έχει συμβόλαιο έως το 2030, όμως είναι στα πλάνα του Ντέκο, όπως σημειώνει η Mundo Deportivo και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona consider Sporting striker Luis Suárez among options — if Julián Álvarez deal doesn’t happen.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026
Not easy as key player for Sporting but part of Barça shortlist.
Barça will only consider Suárez/more options from next week — if Julián deal is still off. pic.twitter.com/LFPEuCW056
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