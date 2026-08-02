Η Πόρτο του Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ έκαμψε την αντίσταση της ανταγωνιστικής Τορεένσε με 1-0 και σήκωσε στον πορτογαλικό... ουρανό το 25ο Super Cup της ιστορίας της.

Γέμισε ακόμη περισσότερο την τροπαιοθήκη της η Πόρτο! Οι Δράκοι νίκησαν με 1-0 την ευχάριστη έκπληξη της περυσινής σεζόν, Τορεένσε και έφτασαν τα 25 Super Cup Πορτογαλίας, ούσα η πολυνίκης του θεσμού.

Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι σκόραρε με τον Δανό Φρόχολντ στο 38' και ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις της για τη σεζόν 2026-27 με κούπα. Στην Πόρτο αγωνίζεται και ο Νοτιοκορεάτης, Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ, που πέρασε και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζεται πως η Τορεένσε είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου και πέρυσι... σόκαρε στον τελικό Κυπέλλου τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, αφού κατέκτησε τον τίτλο.

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας αύξησαν τη διαφορά τους στον θεσμό στα 15 τρόπαια από τη δεύτερη Μπενφίκα του Παυλίδη, που έχει 10 και στα δεκαέξι από τα Λιοντάρια της Λισαβόνας, που μετρούν 9.