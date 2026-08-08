Ιωαννίδης: Κρεσέντο χαμένων ευκαιριών ο διεθνής φορ
Ο Φώτης Ιωαννίδης, όπως και ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τη Σπόρτινγκ, στον εκτός έδρας αγώνα με την Εστρέλα.
Ο διεθνής φορ ήταν μέσα στις φάσεις, αλλά έχασε πέντε σπουδαίες ευκαιρίες.
Στο 6' σούταρε πάνω στον τερματοφύλακα.
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Στο 16' δεν κατάφερε να εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι.
Στο 18' από τη μικρή περιοχή αστόχησε σε κεφαλιά.
Στο 32' έφυγε ωραία στην πλάτη της άμυνας, αλλά βγήκε πλάγια δεξιά και σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 37' πλάσαρε στη μικρή περιοχή κι απέκρουσε ο τερματοφύλακας.
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