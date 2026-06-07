Η Μπενφίκα αρνήθηκε πρόταση της Μπεσίκτας για να αποκτήσει τον Βαγγέλη Παυλίδης, σύμφωνα με Πορτογαλικά δημοσιεύματα.

Το μεταγραφικό παζάρι αναμένεται να είναι «καυτό» για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος με τις εμφανίσεις του με τη Μπενφίκα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων. Οι Αετοί ωστόσο κοστολογούν πολύ ψηλά τον Έλληνα διεθνή και, σε πρόταση που είχαν από τη Μπεσίκτας, δεν τα βρήκαν ούτε στα μισά.

Πιο συγκεκριμένο όπως αποκαλυπτεί ρεπορτάζ από την Ιβηρική χώρα η Μπεσίκτας χτύπησε την πόρτα τη Μπενφίκα για τον Έλληνα φορ, ωστόσο τα 20.000.000 ευρώ για την απόκτηση του δεν ήταν αρκετά για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Καθώς οι Αετοι της Λισαβόνας έχουν ως στάνταρ τα 50 εκατ. ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει η οποιαδήποτε συζήτηση.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο 27χρονος φέρος μέτρησε 30 γκολ σε συνολικά 53 εμφανίσεις με τη Μπενφικά και μοίρασε έξι ασίστ. Ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη ρήτρα του να αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.