Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδας από τη Bundesliga. Ποια η τιμή που έχει οριστεί για κείνον.

Πορτογαλικά δημοσιεύματα «άναψαν» τη συζήτηση για την παραχώρηση του Βαγγέλη Παυλίδη από τη Μπενφίκα. Ο Έλληνας φορ έχει συμβόλαιο με τους «αετούς» της Λισαβώνας μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ενώ σ' αυτό υπάρχει ρήτρα που αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες της «abola», το κλαμπ είναι διατεθειμένο να τον παραχωρήσει και με αρκετά λιγότερα χρήματα τονίζοντας πως είναι ανοιχτό να συζητήσει την πώλησή του για ένα ποσό που θα φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος φορ είναι χαρούμενος στη Μπενφίκα, ωστόσο ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Premier League. Μάλιστα ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί στο παρελθόν για κείνον έχουν υπάρξει και κλαμπ από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Πάντως σύμφωνα με ρεπορτάζ της «record», αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ραντάρ ομάδων από τη Bundesliga, ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν υπάρχουν πολλές που θα μπορούσαν να φτάσουν στα νούμερα αυτά που θέλουν οι Πορτογάλοι.

Τη φετινή σεζόν ο Έλληνας επιθετικός έχει πραγματοποιήσει 51 συμμετοχές σκοράροντας 29 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ στα περισσότερα από 4 χιλ. λεπτά που έχει αγωνιστεί.