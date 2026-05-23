Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record», η Σπόρτινγκ Λισαβώνας έχει πάρει την απόφαση να στηρίξει τον Φώτη Ιωαννίδη και τη νέα σεζόν.

Η πορτογαλική ιστοσελίδα «record» αναφέρθηκε στο μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πλησιάζει στην επιστροφή του από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατό του.

Ο τραυματισμός αυτός δεν του επέτρεψε να παίξει περισσότερα από 22 παιχνίδια την πρώτη του σεζόν με τη Σπόρτινγκ σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στα κάτι παραπάνω από 950 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Μπορεί η πρώτη αυτή σεζόν για τον 26χρονο Έλληνα φορ να μην κύλησε καλά, ωστόσο οι άνθρωποι των «λιονταριών» είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να τον στηρίζουν και για την επόμενη σεζόν, στην οποία θα έχει και πάλι τον ρόλο της εφεδρικής λύσης, πίσω από τον Λουίς Σουάρες.

Κάπως έτσι φαίνεται πως μπαίνει ένα τέλος στα διάφορα σενάρια που κυκλοφόρησαν στον τύπο περί παραχώρησής του από τη Σπόρτινγκ.