«Ο Βαγιαννίδης επιθυμεί να παραμείνει στη Σπόρτινγκ - Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησης του»

Πορτογαλικά δημοσιεύματα αναλύουν τα δεδομένα αναφορικά με το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, με τον ίδιο να επιθυμεί να παραμείνει στην ομάδα.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετακόμισε από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι, αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ και τη σεζόν που μας πέρασε στη Πορτογαλία κατέγραψε 32 συμμετοχές, παίζοντας 1843 λεπτά και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «A Bola», ο Έλληνας μπακ φαίνεται να έχει βρει τον ρόλο του στην ομάδα, ιδίως μετά και από ένα περιστατικό, το οποίο τον «ανέβασε» ψηλά στην εκτίμηση του προπονητή του, Ρουί Μπόρζες.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από τον αγώνα κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε, η Σπόρτινγκ, ελέω και των πολλών απουσιών, δεν είχε διαθέσιμο παίκτη να αγωνιστεί ως αριστερό μπακ, με τον Έλληνα διεθνή να δείχνει τεράστια αυτοθυσία και να τίθεται στη διάθεση του Μπορζές, παρά το γεγονός πως ανάρρωνε από τραυματισμό και δεν ήταν πλήρως έτοιμος.

Το ρεπορτάζ της «A Bola» υποστηρίζει πάντως, πως το μέλλον του Βαγιαννίδη με τα «λιοντάρια» είναι αβέβαιο, καθώς οι εφανίσεις του μέχρι στιγμής ήταν κατώτερες των προσδοκιών, αν και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι να βρίσκεται και την επόμενη χρονιά στον πορτογαλικό σύλλογο, παρά τις προτάσεις από άλλους συλλόγους που έχει.

Για την ιστορία το συμβόλαιο του 24χρόνου ακραίου αμυντικού με τη Σπόρτινγκ βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το 2030, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης του υπολογίζεται γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ.