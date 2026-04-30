Ο Παναθηναϊκός πήρε ακόμα 1 εκατ. ευρώ από το deal με τη Σπόρτινγκ για Βαγιαννίδη μετά την ισοπαλία με την Τοντέλα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να επωφελείται οικονομικά από την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, καθώς η συμμετοχή του Έλληνα μπακ στον αγώνα με την Τοντέλα ενεργοποίησε ένα σημαντικό μπόνους για τους Πράσινους. Παρά την «γκέλα» των Λιονταριών με 2-2, η οποία τους έφερε στην 3η θέση της βαθμολογίας της Liga Portugal, το «τριφύλλι» εξασφάλισε ακόμα 1 εκατ. ευρώ.

Αυτό γιατί ο Βάγια στο ματς της Τετάρτης (30/4) συμπλήρωσε τις 20 συμμετοχές με την ομάδα της Λισαβόνας, έχοντας αγωνιστεί τουλάχιστον 45 λεπτά σε κάθε μία από αυτές. Αυτός ο όρος συμμετοχών ήταν μέρος της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου, η οποία είχε αποφέρει αρχικά στον Παναθηναϊκό 13 εκατ.ευρώ. Με την επίτευξη αυτού του στόχου, το συνολικό ποσό της μεταγραφής του Ελληνα μπακ ανέρχεται πλέον στα 14 εκατ.ευρώ.

Πλέον, το «τριφύλλι» περιμένει την εκπλήρωση ενός ακόμη όρου για να εισπράξει το τελευταίο εκατομμύριο της σχετικής συμφωνίας. Αυτό αφορά το αγωνιστικό μπόνους κατάκτησης του πρωταθλήματος από τη Σπόρτινγκ εντός της επόμενης διετίας. Αν αυτό συμβεί, το deal θα «κλείσει» οριστικά στο ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ.