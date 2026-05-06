Ο Ζοζέ Μουρίνιο μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τονίζοντας το πόσο κρίσιμη είναι η συμβολή του στην ομάδα, ακόμη και όταν δεν σκοράρει.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν χρησιμοποίθηκε λεπτό στην ισοπαλία της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο (2-2) το Σάββατο (02/05), η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε αγώνες πρωταθλήματος, από τότε που εντάχθηκε στους «αετούς» την περασμένη σεζόν.

Πέρσι, ο Έλληνας διεθνής συμμετείχε και στους 34 αγώνες πρωταθλήματος (27 ως βασικός), ενώ φέτος έχει πραγματοποιήσει 51 εμφανίσεις σε 53 επίσημους αγώνες, έχοντας χάσει μόνο τον αγώνα εναντίον της Φαρένσε για το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Στην περίπτωση του αγώνα εναντίον της ομάδας της Αλγκάρβε, ο Παυλίδης ανάρρωνε από τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο, ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ενώ βρισκόταν σε αγώνες με την Εθνική και ήταν ένας παράγοντας που πιθανότατα επηρέασε την απόφαση του Ζοζέ Μουρίνιο. Στο παιχνίδι με τη Φαμαλικάο, ωστόσο, η απουσία είχε να κάνει με την τρέχουσα φόρμα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παυλίδης διανύει το τελευταίο διάστημα μία περίοδο «ανομβρίας», καθώς έχει να σκοράρει ή να μοιράσει ασίστ από τις 21 Μαρτίου, στη νίκη της Μπενφίκα επί της Βιτόρια Γκιμαράες με 3-0.

Παρ' όλα αυτά, ο 27χρονος στράικερ παραμένει η κύρια επιθετική απειλή της Μπενφίκα. Μάλιστα ο Έλληνας φορ ηγείται της λίστας των σκόρερ της ομάδας του με 29 γκολ και 6 ασίστ και κατέχει τη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος με 21 τέρματα, πέντε πίσω από τον πρωτοπόρο, Λουίς Σουάρες.

Παρά την μειωμένη παραγωγικότητα του, όλα δείχνουν ότι ο Παυλίδης θα μπορούσε να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα για τον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Μπράγκα στο «Ντα Λουζ» τη Δευτέρα (11/05).

Από την πλευρά του ο «Special One» έχει ήδη αναγνωρίσει την πτώση στην απόδοση του παίκτη, αλλά επέλεξε να τον αποθεώσει, τονίζοντας το πόσο κρίσιμη είναι η συμβολή του στην ομάδα, ακόμη και όταν εκείνος δεν σκοράρει.

«Υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν γκολ, και όταν δεν το κάνουν, η συμβολή τους είναι μηδενική. Ο Παυλίδης δεν είναι αυτό το είδος επιθετικού. Ακόμα και χωρίς να σκοράρει, δίνει πολλά στην ομάδα σε άλλες πτυχές του παιχνιδιού. Φυσικά, όλοι, και ειδικά αυτός, περιμένουν γκολ. Δεν είναι στην καλύτερη του φάση αυτή τη στιγμή, αυτό είναι προφανές. Ακόμα και στα πέναλτι, όπου συνήθως είναι πολύ δυνατός, ήταν αισθητή κάποια έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αλλά αγαπώ τον Παυλίδη και μου αρέσει πολύ αυτό που φέρνει στην ομάδα».