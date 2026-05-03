Η Μπενφίκα έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο (2/5) και με σαφή παράπονα από τον διαιτητή της συνάντησης αποφάσισε να τον αναδείξει... MOTM!

Με το εκτός έδρας 2-2 έφυγε από την έδρα της Φαμαλικάο η Μπενφίκα το βράδυ του Σαββάτου (2/5) για την 32η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, που δεν χρησιμοποίησε τον Βαγγέλη Παυλίδη, παρότι προηγήθηκε με 0-2, είδε τους αντιπάλους να επιστρέφουν και εν τέλει να σώζουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά παράπονα (σίγουρα για τη φάση της αποβολής του Οταμέντι) από πλευράς «Αετών» προς τον διαιτητή του αγώνα, Γκουστάβο Κορέια, τα οποία οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να εκφράσουν με έναν ασυνήθιστο τρόπο.

Με ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) η Μπενφίκα ανέδειξε ως πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης (ΜΟΤΜ) τον... ρέφερι, προκαλώντας χαμό στους χρήστες.