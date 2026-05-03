Μπενφίκα: Έδωσε το βραβείο του MOTM στον... διαιτητή του αγώνα με τη Φαμαλικάο!
Με το εκτός έδρας 2-2 έφυγε από την έδρα της Φαμαλικάο η Μπενφίκα το βράδυ του Σαββάτου (2/5) για την 32η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, που δεν χρησιμοποίησε τον Βαγγέλη Παυλίδη, παρότι προηγήθηκε με 0-2, είδε τους αντιπάλους να επιστρέφουν και εν τέλει να σώζουν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά παράπονα (σίγουρα για τη φάση της αποβολής του Οταμέντι) από πλευράς «Αετών» προς τον διαιτητή του αγώνα, Γκουστάβο Κορέια, τα οποία οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να εκφράσουν με έναν ασυνήθιστο τρόπο.
Με ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) η Μπενφίκα ανέδειξε ως πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης (ΜΟΤΜ) τον... ρέφερι, προκαλώντας χαμό στους χρήστες.
O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM— SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.