Η ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Νελ δεν έφτασε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που κόλλησε στο 1-1 με την υποβιβασμένη AVS.

Σε γκέλα μεγατόνων που τελείωσε ουσιαστικά την κούρσα για τον τίτλο υπέπεσε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που κόλλησε στο 1-1 με την ουραγό και υποβιβασμένη από την Primeira Liga, AVS, και έμεινε στο -10 από την κορυφή της βαθμολογίας και την Πόρτο, η οποία είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα.

Τα Λιοντάρια προηγήθηκαν στο 47', όταν ο Γιώργος Βαγιαννίδης έκανε ωραία προσπάθεια από τα δεξιά και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Νελ, ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν με πέναλτι του Λίμα στο 66'. Οι φιλοξενούμενοι σπατάλησαν σωρεία ευκαιριών και δεν κατάφεραν να βρουν γκολ, με αποτέλεσμα να μείνουν τρίτοι, πίσω και από την Μπενφίκα, έχοντας πάντως ένα ματς λιγότερο.