Η Μπενφίκα επικράτησε 3-0 της Γκιμαράες εντός έδρας, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να επιστρέφει στο σκοράρισμα και να δίνει απαντήσεις.

Συνεχίζει την αήττητη πορεία της στην Primeira Liga η Μπενφίκα, που επικράτησε 3-0 της Γκιμαράες εντός έδρας και βρέθηκε στο +4 από την Πόρτο, που βέβαια έχει ένα ματς λιγότερο - την ώρα που η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι στο -3 από τους Αετούς αλλά με δύο αγώνες λιγότερους.

Ο Πρεστιάνι άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στο 14', με τον Βαγγέλη Παυλίδη να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 55'. Μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Ρίος έστρωσε στον Έλληνα επιθετικό και εκείνος σκόραρε με ωραίο τελείωμα, επιστρέφοντας στα γκολ μετά τις 13 Φεβρουαρίου και δίνοντας τη δική του απάντηση στους οπαδούς της Μπενφίκα, που παρουσιάζονταν θετικοί στο να χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα.

Μάλιστα, ο Παυλίδης χειροκροτήθηκε όταν βγήκε αργότερα ως αλλαγή. Με το γκολ που σημείωσε ο 27χρονος φορ έφτασε τα 29 φέτος, στην 47η συμμετοχή του με τον πορτογαλικό σύλλογο. Το τελικό αποτέλεσμα στο Ντα Λουζ, διαμορφώθηκε με αυτογκόλ του Μπένι στο 74'.