Μουρίνιο: Βούρκωσε στην ενός λεπτού σιγή για συνεργάτη του που πέθανε
Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Γκιμαράες για την Primeira Liga, με ενός λεπτού σιγή να τηρείται πριν τη σέντρα εις μνήμη του Σιλβίνο Λόουρο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών τις προηγούμενες ημέρες.
Επρόκειτο για παλαίμαχο τερματοφύλακα που φόρεσε για μια δεκαετία (1984-1994) τη φανέλα της ομάδας, ενώ αφότου αποσύρθηκε εργάστηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων σε Πόρτο, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποτελώντας συνεργάτη του Ζοσέ Μουρίνιο.
Ο τελευταίος εθεάθη να βουρκώνει κατά τη διάρκεια του φόρου τιμής προς τον άλλοτε συνεργάτη του, με τον οποίο πανηγύρισε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα στα γήπεδα της Ευρώπης.
Moment fort en émotion au Estádio da Luz : Benfica rend hommage à Silvino Louro, ex gardien et entraîneur. José Mourinho fond en larmes, lui qui a perdu un ami et un de ses anciens entraîneurs des gardiens (Chelsea, Inter, Real Madrid ou encore Man U…) pic.twitter.com/voMFcjzMat— Alexandre Gonçalves (@alexgcvs) March 21, 2026
