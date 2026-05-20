Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη ψάχνει τον διάδοχο του Ζοσέ Μουρίνιο και στο τραπέζι έχουν πέσει τα ονόματα των Άντονι Ιραόλα και Τσάβι Ερνάντεθ.

Η... αναζήτηση προπονητή στην Μπενφίκα, λόγω της διαφαινόμενης αποχώρησης του Ζοσέ Μουρίνιο με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης καλά κραττεί, καθώς το πρώτο φαβορί, ο Μάρκο Σίλβα, δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει όσον αφορά την πρόταση ανανέωσης που έχει στα χέρια του από τη Φούλαμ.

Έτσι, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Βαγγέλη Παυλίδη, Ρουί Κόστα, αρχίζει πλέον να τσεκάρει όλο και πιο... ζεστά την προοπτική ενός ξένου τεχνικού για την άκρη του πάγκου των «Αετών».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Record, στο τραπέζι αυτή τη στιγμή βρίσκονται -ακόμη- τρία ονόματα, αναφορικά με τη διάδοχη κατάσταση στο τιμόνι του συλλόγου. Αρχικά, ο Άντονι Ιραόλα, ο τεχνικός της Μπόρνμουθ, που εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει πως αποχωρεί από τα «κεράσια», δίχως να υπάρχει κάποιο update για την επόμενη ομάδα που θα αναλάβει.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν ακόμη δυο υποψήφιοι, εξίσου «εύκολοι» όσον αφορά την προσέγγιση, καθώς αμφότεροι δεν έχουν δουλειά. Πρόκειται για τους Τσάβι Ερνάντεθ και Τιάγκο Μότα. Ο Ισπανός άλλοτε σπουδαίος χαφ των γηπέδων παραμένει άνεργος από το 2024 και την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Ιταλός (γεννημένος στη Βραζιλία) κόουτς απολύθηκε από τη Γιουβέντους στις αρχές αυτής της σεζόν, έχοντας προηγουμένως εντυπωσιάσει με τη δουλειά του στην Μπολόνια.