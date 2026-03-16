Παυλίδης: Ο κόσμος της Μπενφίκα ψηφίζει να μείνει στον πάγκο!
Δύσκολο διάστημα διανύει ο Βαγγέλης Παυλίδης αυτό τον καιρό, καθώς η Μπενφίκα συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά το σκοράρισμα και την αποτελεσματικότητά της.
Το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο επικράτησε δύσκολα με 1-2 στην έδρα της Αρούκα το βράδυ του Σαββάτου (14/3), και βρίσκεται ακόμη στο -7 από την κορυφή της πορτογαλικής λίγκας και την Πόρτο. Ωστόσο, η μεγαλύτερη συζήτηση αφορά τα της επίθεσης, με τον Έλληνα στράικερ και τον Φράνιο Ιβάνοβιτς, που πέτυχε το νικητήριο γκολ να είναι στο προσκήνιο.
Ο Κροάτης επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι και λύτρωσε την ομάδα του στις καθυστερήσεις, ενώ στην αντίπερα όχθη ο Παυλίδης παρέμεινε για ένα ακόμη ματς δίχως γκολ. Συγκεκριμένα, μετράει μόλις δυο «παστέλια» στα τελευταία 9 παιχνίδια, ενώ το τελευταίο σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε. Έτσι, ο κόσμος έχει αρχίσει να αναρωτιέται τι πρέπει να συμβεί.
Στο πλαίσιο αυτό, η A Bola πραγματοποίησε ψηφοφορία, με το ερώτημα αν ο Ζοσέ Μουρίνιο πρέπει να αντικαταστήσει τον Παυλίδη με τον Ιβάνοβιτς, με το 80% να ψηφίζει θετικά, θέλοντας στον πάγκο τον Θεσσαλονικιό άσο, ενόψει του Σαββατιάτικου (21/3) ματς με τη Βιτόρια Γκιμαράες.
