Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποκάλυψε ποιος ήταν εκείνος, από πλευράς Πόρτο, που τον έκανε «πυρ και μανία» στο φινάλε του ντέρμπι της Κυριακής (8/3).

Ισόπαλο με 2-2 έληξε το ντέρμπι κορυφής της πορτογαλικής λίγκας το βράδυ της Κυριακής (8/3), μεταξύ Μπενφίκα και Πόρτο στο «Ντα Λουζ», με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν από το 0-2 και να παίρνουν τον βαθμό,

Το φινάλε ωστόσο άνηκε σε ποιον άλλον, τον Ζοσέ Μουρίνιο, που φρόντισε να δώσει ακόμη μια «παράσταση», όντας έξαλλος με κάτι που ειπώθηκε από πλευράς «Δράκων», με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον διαιτητή της συνάντησης.

Μετά το... σκηνικό και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Special One εξήγησε πως ο πάγκος της Πόρτο συνεχώς τον φώναζε «προδότη», με αποτέλεσμα να τον εκνευρίσει αφάνταστα.

«Σχετικά με την κόκκινη κάρτα... ο τύπος από τον πάγκο της Πόρτο με αποκάλεσε προδότη 50 φορές. Θα ήθελα μια εξήγηση: Είμαι προδότης, πώς; Πώς; Ήμουν στην Πόρτο και έδωσα την ψυχή μου στην Πόρτο. Πήγα στην Τσέλσι και έδωσα την ψυχή μου στην Τσέλσι. Πήγα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έδωσα την ψυχή μου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ίντερ, Φενερμπαχτσέ, ήμουν σε όλο τον κόσμο και έδωσα την ψυχή μου, τη ζωή μου, 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Νομίζω ότι αυτό ονομάζεται επαγγελματισμός.

Ένα πράγμα, είναι οι προσβολές των οπαδών της Πόρτο. Οι ίδιοι οπαδοί που, πριν από λίγα χρόνια, δεν μπορούσα καν να πάω στην πόλη τους επειδή γονάτιζαν μπροστά στα πόδια μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις προσβολές τους. Αλλά ένας συνάδελφός μου με αποκάλεσε προδότη... γιατί είμαι προδότης; Επειδή δίνω τα πάντα στην Μπενφίκα; Ίσως αύριο φύγω από την Μπενφίκα και πάω στην Εστρέλα Αμαδόρα, ή στην Ουνιάο Λεϊρία, ή στην Μορεϊρένσε, θα δώσω όσα δίνω πάντα. Πώς είμαι προδότης; Δεν μου άρεσε.»