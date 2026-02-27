Την πρόσληψη του Μπρούνο Άβες στη θέση του τεχνικού διευθυντή ανακοίνωσε η η Ρίο Άβε.

Την πρόσληψη του Μπρούνο Άλβες για τη θέση του τεχνικού διευθυντή ανακοίνωσε η Ρίο Άβε, με τον Πορτογάλο να επιστρέφει στην πατρίδα του προκειμένου να δουλέψει στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Άλβες είχε εργαστεί τη σεζόν 2024/25 ως στρατηγικός σύμβουλος στην ΑΕΚ και αποχώρησε τον περασμένο Μάιο, έχοντας περάσει ως ποδοσφαιριστής με δανεισμό από την Ένωση τη σεζόν 2004/05. Πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια δε, είχε αγωνιστεί και στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Στη σχετική ανακοίνωση, γίνεται αναφορά στην πλούσια εμπειρία του 44χρονου Πορτογάλου, ενώ αναφέρεται πως αναλαμβάνει άμεσα τα νέα του καθήκοντα. Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου βρίσκεται σε κακή κατάσταση και απέχει μόλις δύο βαθμούς από την τελευταία τριάδα στη βαθμολογία της Primeira Liga, με την άφιξη του Άλβες να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της στελέχωσης του συλλόγου.