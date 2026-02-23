Συλαϊδόπουλος: «Πήραμε επτά νέους παίκτες, δεν είναι εύκολο να αλλάζεις τόσους μεσούσης της σεζόν»

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος τόνισε πως αν η Ρίο Άβε συνεχίζει να παίζει έτσι, σύντομα θα έρθουν και τα αποτελέσματα.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος εξέφρασε στις δηλώσεις του που ακολούθησαν τη χθεσινή εκτός έδρας ήττα από την Πόρτο με 1-0 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα την αισιοδοξία πως η βαθμολογική κατάσταση της Ρίο Άβε σύντομα θα βελτιωθεί αν συνεχίσει να παίζει έτσι.

Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε πως δεν είναι εύκολο, όταν έρχονται αυτά νέοι παίκτες μεσούσης της σεζόν και προσπαθείς παράλληλα να βρεις έναν νέο τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί η ομάδα του να έχει αυτή τη στιγμή ένα σερί έξι ηττών, ωστόσο αυτό είναι λογικό αν προσθέσει κανείς στα όσα αναφέραμε προηγουμένως και το δύσκολο πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις του Συλαϊδόπουλου

«Νομίζω ότι ήταν μία καλή εμφάνιση από την πλευρά μας, συνεχίσαμε αυτό που είχαμε κάνει στον τελευταίο αγώνα εναντίον της Μορεϊρένσε.



Παρουσιάσαμε καλή συμπεριφορά και επιθετικότητα στην πίεση μας. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά στην ανάπτυξη και να παίζουμε με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε κόντρα στην Πόρτο και τη Μορεϊρένσε», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.



Στη συνέχεια είπε: «Είχα πει και μετά τον αγώνα με τη Μορεϊρένσε ότι χτίζουμε μία νέα ομάδα. Πήραμε επτά νέους παίκτες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις τόσους πολλούς παίκτες στη μέση της σεζόν και να προσπαθήσεις να βρεις έναν νέο τρόπο παιχνιδιού. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μία καλή στιγμή και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στα πρόσφατα παιχνίδια μας».



Για τις έξι διαδοχικές ήττες: «Αν συνεχίσουμε έτσι θα έρθουν τα αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι έχουμε έξι διαδοχικές ήττες, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Παίξαμε κόντρα σε Μπράγκα, Μπενφίκα και Πόρτο. Τη στιγμή που αλλάξαμε την ομάδα. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες, είναι γεγονότα».