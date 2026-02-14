Παυλίδης: «Το γήπεδο δεν μας άφησε να παίξουμε»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση που χάρισε τη νίκη στην Μπενφίκα, ωστόσο είχε παράπονα από τον αγωνιστικό χώρο.

Τι κι αν ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε ένα αρκετό καλό παιχνίδι στην έδρα της Σάντα Κλάρα βοηθώντας την Μπενφίκα να επικρατήσει με 2-1 και να πάρει τελικά τη νίκη, εκείνος δεν παρέλειψε να κάνει τα έντονα παράπονά του για την κατάσταση του γηπέδου μιλώντας στο Sport TV.

Ο Έλληνας φορ, που αρχικά άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό του αγώνα με ωραία κεφαλιά από κοντινή απόσταση κι έπειτα έκανε και την ασίστ στο δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 38', μετά από ωραία ατομική ενέργεια, τόνισε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα πως το γήπεδο δεν άφησε εκείνον και τους συμπαίκτες του να παίξουν όπως μπορούν και να κερδίσουν με περισσότερα γκολ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Παυλίδης

Για το αν επέδρασε ο κακός αγωνιστικός χώρος στο παιχνίδι: «Το γήπεδο δεν μας άφησε να παίξουμε όπως θέλαμε. Βλέπετε, θέλαμε να έχουμε καλό έλεγχο της μπάλας, αλλά αναπηδούσε ή κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς, ήταν πολύ σημαντικοί και πρέπει να συνεχίσουμε».

Για τη σέντρα στο γκολ: «Ναι, ήταν μια απίστευτη σέντρα. Γέλασα κιόλας μαζί του επειδή μπορούσε να παίξει ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και εκεί (δεξιός μπακ). Και ναι, έχει την ποιότητα να σέντραρε έτσι και το περίμενα. Το μισό γκολ ήταν του Τομάς, φυσικά».

Για την τρέχουσα φόρμα στο πρωτάθλημα: «Έχουμε δει σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος ότι έχουμε παίξει καλά, έχουμε προσπαθήσει να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και δεν έχουμε χάσει ακόμα. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εναντίον μας. Δεν είμαστε χαρούμενοι, θέλαμε να κερδίσουμε με μεγαλύτερη διαφορά. Αλλά μερικές φορές το γήπεδο δεν σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλά κάναμε το καλύτερο δυνατό και γυρίζουμε σπίτι με τους τρεις βαθμούς».

Για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο επόμενος αγώνας είναι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, μιας απίστευτης ομάδας. Θέλουμε να συνεχίσουμε στο Champions League, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε».