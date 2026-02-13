Παυλίδης: Τα έκανε όλα για τη Μπενφίκα και της χάρισε το «διπλό» (vid)
Αν έχεις τέτοιον Παυλίδη... διάβαινε θα μπορούσε να λέει το γνωστό ρητό. Ο Ζοσέ Μουρίνιο άλλωστε δεν έχει και πολλά να φοβάται με τον Έλληνα επιθετικό σε τέτοια φόρμα. Ο 27χρονος βρήκε ξανά δίχτυα και με τρομερή δική του ενέργεια στο 2-0 υπέγραψε τα δυο γκολ της Μπενφίκα, η οποία επικράτησε 2-1 επί της Σάντα Κλάρα κι έπιασε προσωρινά τη Σπόρτινγκ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Οι Πορτογάλοι δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ, καθώς μόλις στο 16΄ο Αραούχο έκανε τη σέντρα και ο Παυλίδης με κεφαλιά από κοντά έγραψε το 1-0 με το 20ο του γκολ στο πρωτάθλημα.
Και στο 38΄ο Έλληνας επιθετικός έβαλε ξανά την υπογραφή για το 2-0, ακόμα κι αν δεν βρήκε ο ίδιος δίχτυα. Αφού πήρε τη μπάλα από αριστερά, απέφυγε τον αντίπαλό του με εντυπωσιακή ενέργεια για να μπει απειλητικά στην περιοχή κι από το γύρισμά του ο Πάουλο Βίκτορ έστειλε άθελά του τη μπάλα στη δική του εστία για το 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν σε 2-1 νωρίς στο β΄μέρος, σκορ που έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
Pavlidis juntou mais um à conta pessoal 💁♂️
O cruzamento de Tomás Araújo é 👌 #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #CDSantaClara #SLBenfica #betanolp pic.twitter.com/ZANoO3RlkZ— sport tv (@sporttvportugal) February 13, 2026
Pavlidis, meu amigo.pic.twitter.com/bHISald8uv— Scof (@_scof1904) February 13, 2026
