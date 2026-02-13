Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν και πάλι καταλυτικός για τη Μπενφίκα, καθώς με γκολ και καθοριστική συμβολή στο 2-0 την οδήγησε στη νίκη με 2-1 επί της Σάντα Κλάρα.

Αν έχεις τέτοιον Παυλίδη... διάβαινε θα μπορούσε να λέει το γνωστό ρητό. Ο Ζοσέ Μουρίνιο άλλωστε δεν έχει και πολλά να φοβάται με τον Έλληνα επιθετικό σε τέτοια φόρμα. Ο 27χρονος βρήκε ξανά δίχτυα και με τρομερή δική του ενέργεια στο 2-0 υπέγραψε τα δυο γκολ της Μπενφίκα, η οποία επικράτησε 2-1 επί της Σάντα Κλάρα κι έπιασε προσωρινά τη Σπόρτινγκ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Οι Πορτογάλοι δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ, καθώς μόλις στο 16΄ο Αραούχο έκανε τη σέντρα και ο Παυλίδης με κεφαλιά από κοντά έγραψε το 1-0 με το 20ο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Και στο 38΄ο Έλληνας επιθετικός έβαλε ξανά την υπογραφή για το 2-0, ακόμα κι αν δεν βρήκε ο ίδιος δίχτυα. Αφού πήρε τη μπάλα από αριστερά, απέφυγε τον αντίπαλό του με εντυπωσιακή ενέργεια για να μπει απειλητικά στην περιοχή κι από το γύρισμά του ο Πάουλο Βίκτορ έστειλε άθελά του τη μπάλα στη δική του εστία για το 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν σε 2-1 νωρίς στο β΄μέρος, σκορ που έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.