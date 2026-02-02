Επίσημο του Γκιγιέρμε στη Ρίο Άβε

Παίκτης της Ρίο Άβε με κάθε επισημότητα θα πρέπει να θεωρείται ο Ράιαν Γκιγιέρμε, με τον Βραζιλιάνο μέσο να ανακοινώνεται από τον πορτογαλικό σύλλογο.

Μία από τις πιο δράστηριες ομάδες στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου στη Πορτογαλία είναι η Ρίο Άβε, με τον σύλλογο από τη Βίλα ντο Κόντε να μετρά πολλές αποχωρήσεις, όπως εκείνη των Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον και Νίκου Αθανασίου, του οποίου ο δανεισμός διεκόπη και επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αλλά και αφίξεις.

Μία από αυτές τις αφίξεις είναι εκείνη του Βραζιλιάνου, Ράιαν Γκιγιέρμε. Ο 23χρόνος μέσος ύψους 1,88 που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στη θέση «8», αλλά μπορεί με ευκολία να καλύψει και να προσφέρει και στις άλλες δύο θέσεις του άξονα, ανακοινώθηκε και επίσημα από το πορτογαλικό σύλλογο, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας τρεις μίση ετών, έως και το καλοκαίρι του 2030.

«Το Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Cruzeiro για τη μεταγραφή του μέσου Ryan Guilherme. Ο Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το 2030 και είναι πλέον διαθέσιμος στον Σωτήρη Σιλαιδόπουλο για να τον αντιμετωπίσει στις επερχόμενες προκλήσεις.

Γεννημένος στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία), ο Ryan Guilherme ανέπτυξε την εκπαίδευσή του στην Boavista-RJ και τη Fortaleza, εκπροσωπώντας αργότερα πολλούς συλλόγους ως δανεικοί, συμπεριλαμβανομένων των Operário Ferroviário, Volta Redonda και União de Leiria στην Πορτογαλία, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικά ανταγωνιστικά πλαίσια.

Η Ποδοσφαιρική Ομάδα Ρίο Άβε καλωσορίζει τον Ράιαν Γκιγιέρμε και εύχεται στον αθλητή τη μεγαλύτερη προσωπική και επαγγελματική επιτυχία σε αυτό το νέο στάδιο της καριέρας του», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας



Πέρα από την απόκτηση του Γκιγιέρμε, η Ρίο Άβε προχώρησε και στην απόκτηση του τερματοφύλακα, Έννιο βαν ντερ Γκόου. Ο 25χρόνος κίπερ έρχεται στη Πορτογαλία, με δανεισμό 6 μηνών από τη βελγική Ζούλτε Βάρεγκεμ.

«Το Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Ζούλτε Βάρεγκεμ για τον δανεισμό του παίκτη Ένιο φαν ντερ Γκάου μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο αθλητής θα αποτελεί πλέον μέρος της ομάδας της Ρίο Άβε, ενισχύοντας τις επιλογές της ομάδας για τους επερχόμενους ανταγωνιστικούς αγώνες.

Με καταγωγή από την Ολλανδία, ο Ένιο φαν ντερ Γκάου φτάνει για να ενισχύσει την εστία της Ρίο Άβε. Ο Ένιο ανέπτυξε τις δεξιότητές του στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του ποιότητα, τη σωματική του ικανότητα και την ευελιξία του, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πολύτιμο κεφάλαιο για την ομάδα.

Η Ποδοσφαιρική Ομάδα Ρίο Άβε καλωσορίζει τον Ένιο φαν ντερ Γκάου και εύχεται στον αθλητή τη μεγαλύτερη προσωπική και επαγγελματική επιτυχία με την πράσινη και άσπρη φανέλα».