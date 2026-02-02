Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό.

Ολοκληρώθηκε πρόωρα ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου στην Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό. Ο 24χρονος Έλληνας αριστερός μπακ πραγματοποίησε 18 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα στο πρώτο αυτό μισό της σεζόν, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 1.400 λεπτά που αγωνίστηκε.

Εκείνος είχε τον ρόλο του βασικού αριστερού φουλ μπακ στο 3-4-3 που χρησιμοποιεί ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος κι είχε καλή εικόνα. Τώρα θα επιστρέψε στου «ερυθρολεύκους» και το μέλλον του παραμένει άγνωστο, αν δηλαδή θα παραμείνει στην ομάδα ή θα συνεχίσει δανεικός κάπου αλλού, με το δεύτερο σενάριο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.

Ο Νίκος Αθανασίου αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό την 1η Γενάρη του 2025 από τον Ατρόμητο και στη συνέχεια έμεινε εκεί μέχρι το φινάλε της σεζόν, οπότε δεν φόρεσε ποτέ την φανέλα των Πειραιωτών.