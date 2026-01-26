Κοντά στο «μπαμ» με Γκιγιέρμε η Ρίο Άβε

Η Ρίο Άβε βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής για την ενίσχυση στο αξόνα, με την απόκτηση του Ράιαν Γκιγιέρμε από τη Κρουζέιρο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Rádio Itatiaia» η Κρουζέιρο έλαβε πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρίο Άβε για την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Ράιαν Γκιγιέρμε, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Λατινικής Αμερικής στη θέση του κέντρου.

Ο Ράιαν εντάχθηκε στην Κρουζέιρο τον Σεπτέμβριο του 2025, σε μια συμφωνία ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ (9,5 εκατομμύρια δολάρια Ραντ) για το 85% του παίκτη, με τη Φορταλέζα να διατηρεί το υπόλοιπο 15% των δικαιωμάτων του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής κατέγραψε 6 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βραζιλίας χωρίς να σημειώσει κάποιο γκολ ή ασίστ.

🚨 Cruzeiro recebeu proposta de €2,5 mi (R$ 15,5 mi) do Rio Ave pelo volante Ryan Guilherme, de 23 anos.



🗞️ @samuelvenancio pic.twitter.com/5O0pDyB289 January 26, 2026

Πρόκειται για έναν μέσο ηλικίας 23 ετών, ο οποίος παίζει κατά κύριο λόγο στο «8», αλλά μπορεί με ευκολία να καλύψει και να προσφέρει και στις άλλες δύο θέσεις του άξονα. Είναι δεξιοπόδαρος, και έχει ύψος 1,88μ.

Τη περασμένη σεζόν (2024-2025) αγωνιζόταν ως δανεικός και πάλι στη Πορτογαλία για λογαριασμό της Λεϊρία στη δεύτερη κατηγορία και σε 28 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου σκόραρε ένα γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.