Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε υποσχεθεί πριμ στους παίκτες της Ρίο Άβε, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος απέναντι στην Μπενφίκα.

Δεν ήταν αρκετό, όπως αποδείχθηκε στο χορτάρι, το πριμ που φέρεται να είχε... τάξει στους ποδοσφαιριστές της Ρίο Άβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ούτως ώστε να πάρουν θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Μπενφίκα.

Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ηττήθηκε με 0-2 από την παρέα του Βαγγέλη Παυλίδη το βράδυ του Σαββάτου (17/1), με τον Ανδρέα Ντόι μάλιστα να πετυχαίνει ένα... επικό αυτογκόλ.

Το σύνολο του Έλληνα τεχνικού που είχε στην ενδεκάδα τους Ντόι, Αθανασίου, ενώ μετά πήραν χρόνο συμμετοχής και οι Παπακανέλλος, Λιάβας, δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση, βάσει της εικόνας που έχει παρουσιάσει μέσα στη σεζόν, παρότι το κίνητρο ήταν μεγάλο. Η A Bola αποκάλυψε πως ο κ. Μαρινάκης είχε υποσχεθεί χρηματικό έπαθλο σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, όμως η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε τους τρεις βαθμούς και στέρησε αυτό το «έξτρα καύσιμο» από τους αθλητές του Συλαϊδόπουλου.