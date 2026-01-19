Ρίο Άβε: Ο Μαρινάκης είχε υποσχεθεί πριμ σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος με την Μπενφίκα
Δεν ήταν αρκετό, όπως αποδείχθηκε στο χορτάρι, το πριμ που φέρεται να είχε... τάξει στους ποδοσφαιριστές της Ρίο Άβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ούτως ώστε να πάρουν θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Μπενφίκα.
Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ηττήθηκε με 0-2 από την παρέα του Βαγγέλη Παυλίδη το βράδυ του Σαββάτου (17/1), με τον Ανδρέα Ντόι μάλιστα να πετυχαίνει ένα... επικό αυτογκόλ.
Το σύνολο του Έλληνα τεχνικού που είχε στην ενδεκάδα τους Ντόι, Αθανασίου, ενώ μετά πήραν χρόνο συμμετοχής και οι Παπακανέλλος, Λιάβας, δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση, βάσει της εικόνας που έχει παρουσιάσει μέσα στη σεζόν, παρότι το κίνητρο ήταν μεγάλο. Η A Bola αποκάλυψε πως ο κ. Μαρινάκης είχε υποσχεθεί χρηματικό έπαθλο σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, όμως η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε τους τρεις βαθμούς και στέρησε αυτό το «έξτρα καύσιμο» από τους αθλητές του Συλαϊδόπουλου.
Evangelos Marinakis, acionista maioritário da SAD do Rio Ave, prometeu ao plantel um incentivo monetário em caso de vitória ou empate frente ao Benfica.— Vai Benfica 🦅 (@vaibenfica1904) January 18, 2026
[🔗 @abolapt ] pic.twitter.com/qp1J9DME40
