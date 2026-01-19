Ρίο Άβε: Ο Μαρινάκης είχε υποσχεθεί πριμ σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος με την Μπενφίκα

Επιμέλεια:  Μανώλης Μακρόπουλος
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης

bet365

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε υποσχεθεί πριμ στους παίκτες της Ρίο Άβε, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος απέναντι στην Μπενφίκα.

Δεν ήταν αρκετό, όπως αποδείχθηκε στο χορτάρι, το πριμ που φέρεται να είχε... τάξει στους ποδοσφαιριστές της Ρίο Άβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ούτως ώστε να πάρουν θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Μπενφίκα.

Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ηττήθηκε με 0-2 από την παρέα του Βαγγέλη Παυλίδη το βράδυ του Σαββάτου (17/1), με τον Ανδρέα Ντόι μάλιστα να πετυχαίνει ένα... επικό αυτογκόλ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Το σύνολο του Έλληνα τεχνικού που είχε στην ενδεκάδα τους Ντόι, Αθανασίου, ενώ μετά πήραν χρόνο συμμετοχής και οι Παπακανέλλος, Λιάβας, δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση, βάσει της εικόνας που έχει παρουσιάσει μέσα στη σεζόν, παρότι το κίνητρο ήταν μεγάλο. Η A Bola αποκάλυψε πως ο κ. Μαρινάκης είχε υποσχεθεί χρηματικό έπαθλο σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, όμως η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε τους τρεις βαθμούς και στέρησε αυτό το «έξτρα καύσιμο» από τους αθλητές του Συλαϊδόπουλου.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    PRIMEIRA LIGA Τελευταία Νέα