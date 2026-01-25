Δεν σταματάει να σκοράρει στην Πορτογαλία ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος πρόσθεσε ένα ακόμα στον κατάλογο των γκολ για το 1-0 της Μπενφίκα κόντρα στην Εστρέλα.

Μπορεί οι σειρήνες από Σαουδική Αραβία να βαράνε αισίως για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όμως για όσο θα βρίσκεται στην Πορτογαλία ο Έλληνας επιθετικός θα συνεχίσει να σκοράρει. Ο 25χρονος είχε ξανά ραντεβού με τα δίχτυα στο ματς της Μπενφίκα απέναντι στην Εστρέλα, αφού άνοιξε το σκορ για τους Αετούς στο 42΄. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Παυλίδης νίκησε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνο με το γκολ υπ΄αριθμόν 25 τη φετινή περίοδο.