Παυλίδης: Τον... χαβά του με νέο γκολ για τη Μπενφίκα (vid)
Μπορεί οι σειρήνες από Σαουδική Αραβία να βαράνε αισίως για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όμως για όσο θα βρίσκεται στην Πορτογαλία ο Έλληνας επιθετικός θα συνεχίσει να σκοράρει. Ο 25χρονος είχε ξανά ραντεβού με τα δίχτυα στο ματς της Μπενφίκα απέναντι στην Εστρέλα, αφού άνοιξε το σκορ για τους Αετούς στο 42΄. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Παυλίδης νίκησε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνο με το γκολ υπ΄αριθμόν 25 τη φετινή περίοδο.
