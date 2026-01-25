Παυλίδης: Επαφές με την Αλ Χιλάλ, δεν είναι αρνητικός ο παίκτης
Με 54 γκολ σε 92 συμμετοχές, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει εξελιχτεί σε έναν εκ των βασικότερων συντελεστών της Μπενφίκα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με τα κατορθώματά του να φτάνουν μέχρι τη... Σαουδική Αραβία!
Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, οι άνθρωποι της Αλ Χιλάλ έχουν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του Έλληνα επιθετικού, προκειμένου να μάθουν εάν θα τον ενδιέφερε η προοπτική να μετακομίσει στην αραβική χερσόνησο.
Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο 28χρονος γκολτζής δεν είναι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο για την ώρα, υπάρχει απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Η Μπενφίκα δε, δεν έχει δεχτεί ακόμα κάποια κρούση από τους Σαουδάραβες, συνεπώς δεν υπάρχει εικόνα για τις προθέσεις των Αετών, ούτε και για το ποσό που είναι πρόθυμο να δώσει το αραβικό κλαμπ. Σημειώνεται πως προπονητής της Αλ Χιλάλ είναι αυτή τη στιγμή ο Σιμόνε Ινσάγκι, ενώ στο ρόστερ της βρίσκουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Κουλιμπαλί, ο Νέβες, ο Νούνιες, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Ερναντές και ο Μπόνο.
🇬🇷🚨 EXCL - Al-Hilal’s management has contacted Vangelis Pavlidis representatives to gauge personal conditions and about player's desire to move to the Saudi Pro League. Pavlidis not against the idea but there’s still a distance between the offer & the demands.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 25, 2026
🦅🔴 NO contact… pic.twitter.com/9ri6RCgsCf
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.