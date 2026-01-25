Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, η Αλ Χιλάλ έχει έρθει σε επαφή με τον Βαγγέλη Παυλίδη, που παρουσιάζεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Με 54 γκολ σε 92 συμμετοχές, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει εξελιχτεί σε έναν εκ των βασικότερων συντελεστών της Μπενφίκα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με τα κατορθώματά του να φτάνουν μέχρι τη... Σαουδική Αραβία!

Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, οι άνθρωποι της Αλ Χιλάλ έχουν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του Έλληνα επιθετικού, προκειμένου να μάθουν εάν θα τον ενδιέφερε η προοπτική να μετακομίσει στην αραβική χερσόνησο.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο 28χρονος γκολτζής δεν είναι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο για την ώρα, υπάρχει απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Η Μπενφίκα δε, δεν έχει δεχτεί ακόμα κάποια κρούση από τους Σαουδάραβες, συνεπώς δεν υπάρχει εικόνα για τις προθέσεις των Αετών, ούτε και για το ποσό που είναι πρόθυμο να δώσει το αραβικό κλαμπ. Σημειώνεται πως προπονητής της Αλ Χιλάλ είναι αυτή τη στιγμή ο Σιμόνε Ινσάγκι, ενώ στο ρόστερ της βρίσκουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Κουλιμπαλί, ο Νέβες, ο Νούνιες, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Ερναντές και ο Μπόνο.