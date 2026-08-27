Η Μπενφίκα ζευγάρωσε τις νίκες (3-1) ενάντια στην Αάρχους και πέρασε άνετα στη league phase του Europa League. Μεγάλες ανατροπές για Ομόνοια και Βικτόρια Πλζεν.

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Μπενφίκα επικράτησε εκ νέου 3-1 της Αάρχους, αυτή τη φορά εκτός έδρας, και με συνολικό σκορ 6-2 πέρασε στη league phase του Europa League. Βασικός για τους νικητές έπαιξε ο Βαγγέλης Παυλίδης, που... παραδόξως αυτή τη φορά δεν σκόραρε!



Το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA πήρε και η Ομόνοια, που επιβλήθηκε 4-2 της Σεντ Τρούιντεν στην Κύπρο και ανέτρεψε την ήττα, 1-0, στο πρώτο ματς. Τεράστια ανατροπή πραγματοποίησε και η Βικτόρια Πλζεν, που διέλυσε με 5-1 τον Ερυθρό Αστέρα των δέκα παικτών στην παράταση, στέλνοντας τους Σέρβους, που είχαν νικήσει 3-0 στο Βελιγράδι, στο Conference League.



Ανώδυνη ήττα υπέστη η Μπεσίκτας, που παρά το 1-0 από τη Ζάλγκιρις πήρε την πρόκριση, με Άντερλεχτ και Φερεντσβάρος να σφραγίζουν και αυτές το εισιτήριο μετά τις εντός έδρας νίκες ενάντια σε Καϊράτ Αλμάτι (3-0) και Τράμπζονσπορ (4-0) αντίστοιχα - με την ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ να συνεχίζει στο Conference.



Τα αποτελέσματα



Αραράτ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1-0 (2-1)



Ιμπέρια-Γιαγκιελόνια 1-2 (1-6)



Βικτόρια Πλζεν-Ερυθρός Αστέρας 5-1 παρ. (5-4)



Ζαλγκίρις-Μπεσίκτας 1-0 (1-3)



Λίλεστρομ-Εγνάτια 2-1 παρ. (2-1)



Ομόνοια-Σεντ Τρούιντεν 4-2 (4-3)



Ζάλτσμπουργκ-Μιάλμπι 3-0 (4-0)



Άαρχους-Μπενφίκα 1-3 (2-6)



Τουν-Λεχ Πόζναν 2-2 (2-9)



ΤΣΣΚΑ Σόφιας-ΟΦΗ 0-2 (0-5)



Άντερλεχτ-Καϊράτ Αλμάτι 3-0 (6-0)



Φερεντσβάρος-Τράμπζονσπορ 4-0 (5-0)