Europa League: Άνετη η Μπενφίκα, ανατροπές για Ομόνοια και Πλζεν
Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Μπενφίκα επικράτησε εκ νέου 3-1 της Αάρχους, αυτή τη φορά εκτός έδρας, και με συνολικό σκορ 6-2 πέρασε στη league phase του Europa League. Βασικός για τους νικητές έπαιξε ο Βαγγέλης Παυλίδης, που... παραδόξως αυτή τη φορά δεν σκόραρε!
Το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA πήρε και η Ομόνοια, που επιβλήθηκε 4-2 της Σεντ Τρούιντεν στην Κύπρο και ανέτρεψε την ήττα, 1-0, στο πρώτο ματς. Τεράστια ανατροπή πραγματοποίησε και η Βικτόρια Πλζεν, που διέλυσε με 5-1 τον Ερυθρό Αστέρα των δέκα παικτών στην παράταση, στέλνοντας τους Σέρβους, που είχαν νικήσει 3-0 στο Βελιγράδι, στο Conference League.
Ανώδυνη ήττα υπέστη η Μπεσίκτας, που παρά το 1-0 από τη Ζάλγκιρις πήρε την πρόκριση, με Άντερλεχτ και Φερεντσβάρος να σφραγίζουν και αυτές το εισιτήριο μετά τις εντός έδρας νίκες ενάντια σε Καϊράτ Αλμάτι (3-0) και Τράμπζονσπορ (4-0) αντίστοιχα - με την ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ να συνεχίζει στο Conference.
Τα αποτελέσματα
Αραράτ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1-0 (2-1)
Ιμπέρια-Γιαγκιελόνια 1-2 (1-6)
Βικτόρια Πλζεν-Ερυθρός Αστέρας 5-1 παρ. (5-4)
Ζαλγκίρις-Μπεσίκτας 1-0 (1-3)
Λίλεστρομ-Εγνάτια 2-1 παρ. (2-1)
Ομόνοια-Σεντ Τρούιντεν 4-2 (4-3)
Ζάλτσμπουργκ-Μιάλμπι 3-0 (4-0)
Άαρχους-Μπενφίκα 1-3 (2-6)
Τουν-Λεχ Πόζναν 2-2 (2-9)
ΤΣΣΚΑ Σόφιας-ΟΦΗ 0-2 (0-5)
Άντερλεχτ-Καϊράτ Αλμάτι 3-0 (6-0)
Φερεντσβάρος-Τράμπζονσπορ 4-0 (5-0)
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