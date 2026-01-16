Ο Ζοσέ Μουρίνιο αντέδρασε με πολύ όμορφο τρόπο παρά την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Παυλίδη στο φινάλε του αγώνα με την Πόρτο (1-0, 14/1).

Για πρώτη φορά την φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν... μοιραίος για την ομάδα του, καθώς έχασε μια κλασική ευκαιρία στον προημιτελικό του Πορτογαλικού Κυπέλλου απέναντι στην Πόρτο.

Με το σκορ στο 1-0 στο «Ντραγκάο» και το παιχνίδι να είναι στις καθυστερήσεις, ο στράικερ της Μπενφίκα δεν κατόρθωσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας, με την ομάδα του να βλέπει τη μεγάλη αντίπαλο να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού και τον Θεσσαλονικιό επιθετικό να αποχωρεί με... σκυμμένο το κεφάλι μετά το φινάλε.

Ωστόσο, ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος δεν έδωσε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, φρόντισε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την ψυχολογία του Έλληνα φορ, παρά τη μεγάλη αυτή ευκαιρία. Όπως αποκαλύπτει η A Bola, ο Special One έδωσε στον Παυλίδη να καταλάβει πως σε καμία περίπτωση δεν ήταν δική του (σσ του Παυλίδη) η ευθύνη για τον αποκλεισμό των «Αετών».

Θέλησε έτσι να αποβάλει την όποια πίεση από τον 27χρονο, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα την τρέχουσα σεζόν με 24 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, πρώτος και στη σχετική λίστα της Πορτογαλικής λίγκας.