Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Έγραψες ψέματα για εμένα και δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σου!»
Οι viral στιγμές που χαρίζει... απλόχερα ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι αναρίθμητες. Ο Πορτογάλος τεχνικός πότε πλέκει εγκώμια για τους παίκτες, πότε τα βάζει με όλους και με όλα ενίοτε φυσικά και με δημοσιογράφους.
Κάτι τέτοιο συνέβη μετά το πρόσφατο παιχνίδι της Μπενφίκα απέναντι στην Φαμαλικάο, όταν στη συνέντευξη Τύπου ο Μουρίνιο εμφανίστηκε τσατισμένος με δημοσιογράφο, με τον δικό του... ανάλαφρο τρόπο. Σε ερώτηση που του έγινε, ο Πορτογάλος τεχνικός των Αετών δεν απάντησε αλλά... την είπε στον δημοσιογράφο σχετικά με ένα πρόσφατο άρθρο του.
«Δημοσίευσες ψευδείς ειδήσεις για εμένα αυτή την εβδομάδα. Έγραψες σχετικά με εμένα και ως ο πρωταγωνιστής του άρθρου, σου λέω ότι είναι ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δημοσιογράφος παρέβλεψε το σχόλιο του Μουρίνιο κάνοντας ξανά την ερώτησή του. Χωρίς φυσικά να πάρει απάντηση από τον αποφασισμένο Πορτογάλο που μάλιστα τον... έστειλε:
«Είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα!». Θυμίζουμε ότι η Μπενφίκα επικράτησε της Φαμαλικάο (13/12) με 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έφτασε τα 43 τέρματα με τους Αετούς μέσα στο 2025.
Journalist: *asks a question*— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 23, 2025
Mourinho: "You published fake news about me this week."
…
"Fake. Fake."
…
"You wrote about me. As the main character of the article, I'm telling you it's fake."
*repeats question*
Mourinho: "You're grounded, I won't answer. Maybe next week." pic.twitter.com/AEnA19TYDT
