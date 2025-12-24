Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε πάλι τα... δικά του, αρνούμενος να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου τον οποίο κατηγόρησε για ψευδείς ειδήσεις.

Οι viral στιγμές που χαρίζει... απλόχερα ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι αναρίθμητες. Ο Πορτογάλος τεχνικός πότε πλέκει εγκώμια για τους παίκτες, πότε τα βάζει με όλους και με όλα ενίοτε φυσικά και με δημοσιογράφους.

Κάτι τέτοιο συνέβη μετά το πρόσφατο παιχνίδι της Μπενφίκα απέναντι στην Φαμαλικάο, όταν στη συνέντευξη Τύπου ο Μουρίνιο εμφανίστηκε τσατισμένος με δημοσιογράφο, με τον δικό του... ανάλαφρο τρόπο. Σε ερώτηση που του έγινε, ο Πορτογάλος τεχνικός των Αετών δεν απάντησε αλλά... την είπε στον δημοσιογράφο σχετικά με ένα πρόσφατο άρθρο του.

«Δημοσίευσες ψευδείς ειδήσεις για εμένα αυτή την εβδομάδα. Έγραψες σχετικά με εμένα και ως ο πρωταγωνιστής του άρθρου, σου λέω ότι είναι ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δημοσιογράφος παρέβλεψε το σχόλιο του Μουρίνιο κάνοντας ξανά την ερώτησή του. Χωρίς φυσικά να πάρει απάντηση από τον αποφασισμένο Πορτογάλο που μάλιστα τον... έστειλε:

«Είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα!». Θυμίζουμε ότι η Μπενφίκα επικράτησε της Φαμαλικάο (13/12) με 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έφτασε τα 43 τέρματα με τους Αετούς μέσα στο 2025.