Καθοριστικός ο Βαγγέλης Παυλίδης σε ακόμη ένα ματς της Μπενφίκα, αφού χάρη στο δικό του πέναλτι οι Αετοί «λύγισαν» με 1-0 την Φαμαλικάο.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν «χαμπαριάζει» τίποτα στην Πορτογαλία! Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έδωσε ξανά την λύση στην Μπενφίκα, αφού το δικό του εύστοχο πέναλτι έκρινε την εντός έδρας αναμέτρηση με την Φαμαλικάο για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο 34ο λεπτό, οι Αετοί κέρδισαν πέναλτι και ο Παυλίδης ανέλαβε για ακόμη φορά να το εκτελέσει. Δεν λάθεψε και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 σκοράροντας 14ο γκολ στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο, έφτασε τα 43 γκολ μέσα στο 2025 και βρίσκεται στους τοπ σκόρερ της χρονιάς πίσω μόνο από τους Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν! Ο Έλληνας φορ κάθε αγωνιστική εντυπωσιάζει και αποσπά τα θετικά λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο που τον αποθεώνει με την κάθε ευκαιρία.

Παράλληλα, ο Παυλίδης άφησε πίσω του και έναν θρύλο της Μπενφίκα και του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, τον Εουσέμπιο, που είχε «σταματήσει» στα 42 γκολ το μακρινό 1965. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μουρίνιο έμεινε σταθερά στην 3η θέση φτάνοντας τους 35 βαθμούς και είναι στο -8 από την πρωτοπόρο Πόρτο.