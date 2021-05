Ο Μεντί έχει αγωνιστεί μόνο σε 48 ματς στην Premier League αλλά έχει κατακτήσει ήδη 10 τίτλους με την Σίτι (pics)

Ο 26χρονος Γάλλος μπακ μετακόμισε στο Νησί για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι, το 2017 από τη Μονακό έναντι 60 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να δείξει την αξία και την ποιότητα που διαθέτει ως ποδοσφαιριστής, εξαιτίας των πολλών τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν.

Ειδικά φέτος που κατάφερε να καταγράψει μόλις 12 συμμετοχές στην Premier League. Συνολικά με την ομάδα του Γκουαρδιόλα, έχει αγωνιστεί μόλις σε 48 παιχνίδια του πρωταθλήματος, στις τέσσερις τελευταίες σεζόν που βρίσκεται στην Σίτι. Ωστόσο, αυτά ήταν αρκετά για να κατακτήσει τίτλους. Και μάλιστα όχι έναν, αλλά 10 (!) με τους «Πολίτες» και μπορεί να τους κάνει 11 αν η ομάδα του κατακτήσει και το φετινό Champions League.

Benjamin Mendy will show his grandkids his 3 premier league title, 4 carabao cup, 1 fa cup, 2 community shields, 1 world cup and possibly the champions league and they will think he was the best player of all time Unbelievable

Benjamin Mendy has to be one of the luckiest footballers on the planet.

I swear to you

Man has about 15 trophies and prolly played less than 10 hours of football

