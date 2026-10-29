«Το έκανα για εκδίκηση»: Ο Τέβεζ αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που επέλεξε να πάει Σίτι, δείχνοντας τον... Φέργκιουσον

Ο Κάρλος Τέβες αποκάλυψε πως η μεταγραφή του στην Σίτι αποτέλεσε ένα είδος εκδίκησης προς τον Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος δεν τήρησε την συμφωνία τους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Κάρλος Τέβες το καλοκαίρι του 2007 δόθηκε ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League. To 2009 φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία αγωνίστηκε για 4 σεζόν, αποτελώντας μάλιστα βασικό στέλεχος στην κατάκτηση της Premier League το 2011/2012.

Όλα τα παραπάνω κουμπώνουν στις δηλώσεις του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση του από την ομάδα. Αναφέρει πως υπήρξε ρήξη στην σχέση του με τον Άλεξ Φέργκιουσον καθώς δεν εκπλήρωσε την υπόσχεση που του είχε δώσει.

«Μου μίλησαν πριν από τον διετή δανεισμό. Μου είπαν “Αν παίξεις καλά, θα καλύψουμε το συμβόλαιό σου μετά από έναν χρόνο”. Ο Φέργκι μου είπε: “Κάρλος, τώρα θα καλύψω το συμβόλαιό σου και θα μείνεις στο Μάντσεστερ”. Η ομάδα πήγε στην προετοιμασία. Θυμάμαι εκείνη τη συζήτηση με τον Φέργκι. Μου είπε: “Θα πληρώσω για τον Μπερμπάτοφ, αλλά εσύ μην ανησυχείς, θα σε αγοράσω εγώ και θα φτιάξουμε το συμβόλαιό σου”».

«Πιστεύω ότι ο Φέργκι είχε περιθώριο έξι μηνών, από τη μέρα που μιλήσαμε, για να τηρήσει τον λόγο του. Αλλά δεν το έκανε. Αντιθέτως, άρχισε να με αφήνει στον πάγκο. Στο μυαλό μου, άρχισε να με παραμερίζει για να μειώσει την αξία μου. Κι αυτό ήταν που με πλήγωσε περισσότερο. Ήταν δύσκολο, γιατί ένιωθα ότι είχα δώσει την καρδιά μου στη Γιουνάιτεντ. Αλλά δεν ένιωσα να υπάρχει ανταπόδοση. Δεν ένιωσα το ίδιο, γιατί, αν θυμάσαι, είχαμε κατακτήσει το Champions League».

«Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και στη συνέχεια, προκειμένου να ρίξουν την τιμή μου, έφεραν έναν άλλον παίκτη. Εγώ συνέχισα να αποδίδω το ίδιο κατά τους πρώτους μήνες της δεύτερης χρονιάς.Όμως, φτάνοντας στον δεύτερο μήνα, δεν ήθελα να έχω πλέον καμία σχέση. Πέρασα υπέροχα στη Γιουνάιτεντ. Η άλλη ομάδα, η Σίτι, για μένα ήταν μια μορφή εκδίκησης. Δεν πήρα πίσω όσα έδωσα».