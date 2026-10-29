«Το έκανα για εκδίκηση»: Ο Τέβεζ αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που επέλεξε να πάει Σίτι, δείχνοντας τον... Φέργκιουσον
Ο Κάρλος Τέβες το καλοκαίρι του 2007 δόθηκε ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League. To 2009 φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία αγωνίστηκε για 4 σεζόν, αποτελώντας μάλιστα βασικό στέλεχος στην κατάκτηση της Premier League το 2011/2012.
Όλα τα παραπάνω κουμπώνουν στις δηλώσεις του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση του από την ομάδα. Αναφέρει πως υπήρξε ρήξη στην σχέση του με τον Άλεξ Φέργκιουσον καθώς δεν εκπλήρωσε την υπόσχεση που του είχε δώσει.
«Μου μίλησαν πριν από τον διετή δανεισμό. Μου είπαν “Αν παίξεις καλά, θα καλύψουμε το συμβόλαιό σου μετά από έναν χρόνο”. Ο Φέργκι μου είπε: “Κάρλος, τώρα θα καλύψω το συμβόλαιό σου και θα μείνεις στο Μάντσεστερ”. Η ομάδα πήγε στην προετοιμασία. Θυμάμαι εκείνη τη συζήτηση με τον Φέργκι. Μου είπε: “Θα πληρώσω για τον Μπερμπάτοφ, αλλά εσύ μην ανησυχείς, θα σε αγοράσω εγώ και θα φτιάξουμε το συμβόλαιό σου”».
«Πιστεύω ότι ο Φέργκι είχε περιθώριο έξι μηνών, από τη μέρα που μιλήσαμε, για να τηρήσει τον λόγο του. Αλλά δεν το έκανε. Αντιθέτως, άρχισε να με αφήνει στον πάγκο. Στο μυαλό μου, άρχισε να με παραμερίζει για να μειώσει την αξία μου. Κι αυτό ήταν που με πλήγωσε περισσότερο. Ήταν δύσκολο, γιατί ένιωθα ότι είχα δώσει την καρδιά μου στη Γιουνάιτεντ. Αλλά δεν ένιωσα να υπάρχει ανταπόδοση. Δεν ένιωσα το ίδιο, γιατί, αν θυμάσαι, είχαμε κατακτήσει το Champions League».
«Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και στη συνέχεια, προκειμένου να ρίξουν την τιμή μου, έφεραν έναν άλλον παίκτη. Εγώ συνέχισα να αποδίδω το ίδιο κατά τους πρώτους μήνες της δεύτερης χρονιάς.Όμως, φτάνοντας στον δεύτερο μήνα, δεν ήθελα να έχω πλέον καμία σχέση. Πέρασα υπέροχα στη Γιουνάιτεντ. Η άλλη ομάδα, η Σίτι, για μένα ήταν μια μορφή εκδίκησης. Δεν πήρα πίσω όσα έδωσα».
🚨🗣️ Carlos Tevez revealed why he left United and the BROKEN promises: “For me it was HARD Rio. It was hard because I felt like I'd given my heart to United. And I didn't feel the same. “They spoke to me before the two year loan. After, if you play well, we PAY the contract after one year. “Fergie told me, ‘Carlos, now I'm going to pay out your contract and you're going to stay in Manchester’. “The team went to a pre-season. I remember this conversation with Fergie. He said ‘I’m going to pay for Berbatov but you, don't worry, I'm going to buy you and we'll do your contract. “For me, the people [United fans] understand. They don’t understand about Fergie speaking to me, or behind the scenes. What happened between Fergie and me, I think people don't understand that. “I think that Ferguson had, from the day we talked, up to six months to keep his word. And he didn't. On the contrary, he started leaving me on the bench. “In my head, he started pushing me aside so he could bring down what I was worth. And that's what hurt me the most. “If you remember, we won the Champions League. We won the league and, and then, to bring down my price, they brought in a player and I carried on the same way for the first months. “The second months, let's say, of the second year. But by the second, the second month, I didn't want to know any more. “I had a great time at United. The other team, City, for me, was like a revenge. I didn't get back what I gave.” #MUFC [@RioMeets, @MailSport]— UtdTruthful (@Utdtruthful) October 29, 2026
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