Ο Φιλ Φόντεν είναι ένα παιδί. Είναι ακόμα 20 ετών. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον έχει δουλέψει και τον έχει διαχειριστεί τόσο ώστε να παρουσιάζεται απίστευτα ώριμος σε αυτό το σημείο της ζωής και της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

«Λόγω της ηλικίας του έχει αυτό το σκεπτικό πως μπορεί να πετύχει τα πάντα και να νικήσει τον οποιονδήποτε» είχε αναφέρει ο Καταλανός προπονητής πριν από καιρό για τα... χαλινάρια που έχει αναγκαστεί να τραβήξει ορισμένες φορές με τον παίκτη και τον αυθορμητισμό του στο γήπεδο.

Από το βράδυ της Τρίτης, 11ης Μαΐου του 2021, ο Φιν Φόντεν πλέον έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα Premier League, ισοφαρίζοντας την επίδοση των Λάμπαρντ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Βιεϊρά που έβαλαν την υπογραφή τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα αλλά δεν κατέκτησαν την κορυφή όσες φορές θα άρμοζε για την ποιότητά τους!

Phil Foden has won the same amount of Premier League titles as Frank Lampard, Patrick Vieira and Cristiano Ronaldo

