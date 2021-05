Σαλάχ: «Βάλτε τέλος στους θανάτους αθώων ανθρώπων»

Ο Μοχάμεντ Σάλαχ έστειλε μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου και τους καλεί να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να σταματήσουν αμέσως τη βία και τη δολοφονία αθώων ανθρώπων. Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και μετά τον θάνατο 26 Παλαιστινίων στη Γάζα, ακολούθησε ο θάνατος δυο γυναικών από το Ισραήλ. Ο Σαλάχ στο tweet στάθηκε και στον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, Μπόρις Τζόνσον γράφοντας: «Καλώ όλους τους ηγέτες του κόσμου συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού της χώρας που αποτελεί το σπίτι μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια να κάνουν ότι είναι στο χέρι τους, ώστε η βία και οι θάνατοι αθώων ανθρώπων να σταματήσει αμέσως. Αρκετά πλέον...».

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021