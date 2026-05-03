Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στη Λίβερπουλ αλλά κέρδισε με 3-2 και θα είναι στο επόμενο Champions League.

Νίκη-χρυσάφι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν 3-2 της Λίβερπουλ στη ματσάρα του Όλντ Τράφορντ και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο ερχόμενο Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2023-24, τρεις... στροφές πριν την ολοκλήρωση της Premier League.

Ονειρικό πρώτο ημίχρονο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι μπήκαν με το μαχαίρι στα... δόντια στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Αγγλίας διαχρονικά και πήραν... κεφάλι στο σκορ με δύο τέρματα από το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της αναμέτρησης. Κούνια στο 6' με ωραίο σουτ στη γωνία του Γούντμαν και Σέσκο στο 14' με διπλή προσπάθεια ύστερα από φάση διαρκείας, έδωσαν ισχυρό προβάδισμα στο σύνολο του Κάρικ. Στη συνέχεια, η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει και να ξαναμπεί στο ματς με τα σουτ των Χάκπο και Χράφενμπεργκ να μη βρίσκουν δίχτυα. Στο 27ο λεπτό οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν κάνει το 3-0, όμως το σουτ του Μπρούνο Φερνάντες πέρασε λίγο άουτ.

Τα λάθη της Γιουνάιτεντ έκαναν το ντέρμπι... ροντέο

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λίβερπουλ έφερε τα πάνω... κάτω μέσα σε εννιά λεπτά. Ο Σομποσλάι μείωσε στο 47ο λεπτό με ωραίο σουτ ύστερα από λάθος στο κέντρο των γηπεδούχων και στο 56ο το τραγικό λάθος του Λάμενς έδωσε την ευκαιρία στον Χάκπο να κάνει το 2-2 και να φέρει το ντέρμπι σε ισορροπία. Οι Κόκκινοι Διάβολοι μπήκαν με τάσεις... αυτοχειρίας στην επανάληψη και το ντέρμπι πήρε «φωτιά». Στο 68ο λεπτό, οι Reds παραλίγο να κάνουν την ολική ανατροπή, όμως ο γκολκίπερ των γηπεδούχων έσωσε την ομάδα του πάνω στη γραμμή. Στο 72', μετά από αρκετή ώρα η Γιουνάιτεντ απείλησε με την κεφαλιά του Κασεμίρο αλλά ο Γούντμαν μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα. Στο 77ο λεπτό ο Μέινου με υποδειγματικό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 3-2 που ήταν το τελικό σκορ του ντέρμπι και έστειλε την ομάδα στη League Phase του Champions League.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κάρικ): Λάμενς, Σο, Χέβεν, Μαγκουάιρ, Νταλό, Μέινου, Κασεμίρο, Κούνια (Ζίρκζει 87'), Φερνάντες (Γιορό 90+6), Μπεμό (Ντόργκου 75'), Σέσκο (Ντιαλό 45')

Λίβερπουλ (Σλοτ): Γούντμαν, Τζόουνς, Κονατέ (Κιέζα 87'), Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον (Κέρκεζ 59'), Χράφενμπεργκ, ΜακΆλιστερ, Φρίμπονγκ (Ενγκομά 75΄), Χάκπο, Σομποσλάι, Βιρτς