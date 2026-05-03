Σλοτ: «Νομίζω ότι ο Σέσκο έχει αγγίξει την μπάλα με το χέρι»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 3-2 της Λίβερπουλ στο αγγλικό ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής και ο Άρνε Σλοτ διαμαρτύρεται για τη φάση του 2-0 με πρωταγωνιστή τον Σέσκο.

«Νομίζω ότι είναι ένα άγγιγμα στο χέρι του. Η καμπύλη της μπάλας άλλαξε, οπότε πρέπει να υπήρξε επαφή. Αλλά δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν το γεγονός ότι αν υπάρξει παρέμβαση του VAR, τότε η απόφαση είναι εναντίον μας. Μας έχει συμβεί όλη τη σεζόν», δήλωσε ο Ολλανδός κόουτς της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, στον απόηχο της ήττας της ομάδας του με 3-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο ερχόμενο Champions League, ενώ οι Reds παρέμειναν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.

Στο 14ο λεπτό ο Σέσκο έκανε το 2-0 για την ομάδα του Κάρικ, σε μια φάση που στην αρχή φάνηκε πως ο Σλοβένος φορ βρήκε τη μπάλα με το χέρι του. Τελικά το γκολ μέτρησε κανονικά, ύστερα από έλεγχο στο VAR.

Ο 47χρονος προπονητής δεν ασπάστηκε την άποψη πως το γκολ έπρεπε να μετρήσει, αφήνοντας αιχμές για την εν λόγω διαιτητική απόφαση αλλά και τη γενικότερη συμπεριφορά της φετινής διαιτησίας, εις βάρος της ομάδας του.