Μέινου: «Είναι δύσκολο να μην παίζω, ο Κάρικ μας έδωσε αυτοπεποίθηση»

Ο Κόμπι Μέινου έπλεξε το εγκώμιο του Μάικλ Κάρικ και εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν το να μην αγωνίζεται.

Ο Κόμπι Μέινου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (3-2), που εξασφάλισε για τους Κόκκινους Διαβόλους την έξοδο στη League Phase του Champions League, για πρώτη φορά μετά την αγωνιστική σεζόν 2023-24.

Ο 21χρονος άσος σκόραρε το νικητήριο γκολ για την ομάδα του στο 77ο λεπτό με υποδειγματικό πλασέ έξω από την περιοχή, βάζοντας... φωτιά στο Όλντ Τράφορντ. Στιγμές μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου ντέρμπι της Αγγλίας -κατά τεκμήριο- μίλησε για την περίοδο που δεν αγωνιζόταν και έβγαλε το... καπέλο στον προπονητή του, Μάικλ Κάρικ, που όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η έλευσή του άλλαξε όλη τη ψυχολογία του συλλόγου.

«Είναι δύσκολο να μην παίζω ποδόσφαιρο, αλλά συνέχισα να δουλεύω σκληρά. Ο Μάικλ Κάρικ ήρθε και έδωσε ξανά σε όλους αυτοπεποίθηση, όχι μόνο σε εμένα. Θέλουμε να παλέψουμε γι' αυτόν», τόνισε ο Άγγλος παίκτης, που έχει και ρίζες από τη Γκάνα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... δίπλωσε τις νίκες της κόντρα στη Λίβερπουλ την τρέχουσα σεζόν, καθώς στο ντέρμπι του πρώτου γύρου στο Άνφιλντ, ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε δώσει το «ροζ φύλλο» στους φιλοξενούμενους με γκολ στο 84ο λεπτό.