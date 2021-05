Όταν ακούγονται οι σειρήνες του πολέμου: To CNN ήταν live και το συνεργείο έτρεξε στο καταφύγιο (vid)

Η κατάσταση στο Ισραήλ όχι απλά είναι έκρυθμη, αλλά οι πύραυλοι πέφτουν «βροχή», με το συνεργείο του CNN να καταγράφει μάλιστα live τη στιγμή που προετοιμαζόταν η επίθεση και ήχησαν οι σειρήνες.

«Έχουμε σειρήνες... Πάμε. Πάμε. Φεύγουμε», ήταν τα λόγια της ανταποκρίτριας στην Ιερουσαλήμ Χάντας Γκολντ, η οποία βρισκόταν στη βόρεια Γάζα, λίγο μετά αφού είχε σηκώσει το μικρόφωνό της και ήταν έτοιμη να δώσει το ρεπορτάζ live στο CNN.

Το συνεργείο της αμέσως την ακολούθησε και έτρεξαν σε ένα κοντινό καταφύγιο, όπου εκεί είχαν καταφύγει και άλλοι δημοσιογράφοι, αλλά και κάτοικοι της περιοχής.

Η Χαντας Γκολντ είπε στη συνέχεια στη «New Day» πως πέρασαν ακριβώς από πάγω τους πάνω τουλάχιστον 40 πύραυλοι. «Ήταν μία σαφής κλιμάκωση», ήταν η χαρακτηριστική της έκφραση.

Από τη Δύση του ηλίου τη Δευτέρα (10/5) οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιους στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων και εννέα παιδιών. Από την άλλη, έξι ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ρουκέτες από μαχητές της Γάζας.

