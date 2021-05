Επίθεση στο Τελ Αβίβ: Ρουκέτες και σειρήνες έσπειραν τον πανικό (vids)

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ ακούγονταν εκρήξεις, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ προειδοποίησε ότι θα εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ στις 21.00 απόψε, σε αντίποινα για την κατάρρευση ενός 13όροφου κτιρίου στη Γάζα, λίγο νωρίτερα σήμερα.

«Σε απάντηση για τη στοχοθέτηση πολυκατοικιών και πολιτών, το ραντεβού σας με τις ρουκέτες της αντίστασης στους ουρανούς του Τελ Αβίβ είναι στις 9» το βράδυ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άμπου Χάμζα, ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ότι εκτόξευσε 130 ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από ρουκέτες που έπληξαν απόψε την περιοχή του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο στο προάστιο Χολόν.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ο τραυματίες βρισκόταν σε αυτό το κτίριο.

Λόγω της «βροχής» ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας διακόπηκαν όλες οι πτήσεις από και προς τον αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Η οργάνωση Χαμάς ανέφερε ότι τα πλήγματα αυτά ήταν η απάντησή της για την καταστροφή, από το ισραηλινό στρατό, ενός πολυόροφου κτιρίου στη Γάζα, όπου στεγάζονταν τα γραφεία πολλών υψηλόβαθμων στελεχών της.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε απόψε, από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, στη βόρεια Δυτική Όχθη, όπως έγινε γνωστό από πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας, με φόντο την κλιμάκωση της βίας στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Τα θύματα ήταν μέλη των παλαιστινιακών υπηρεσιών πληροφοριών και δέχτηκαν πυρά σε μια στρατιωτική διάβαση κοντά στη Νάμπλους, ανέφερε αυτή η πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Footage as the Gaza factions attempt to disrupt the precision Israeli defenses with overwhelming rocket attacks over main population centers around Tel Aviv this night pic.twitter.com/IlcIoz8Q3K

— Gaza Report - (@gaza_report) May 11, 2021